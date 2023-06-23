Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri AK Parti seçmenin siyasi MR'ını çekecek! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Edirne'den Kars'a özel tarama
Giriş Tarihi: 23.06.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 07:27

AK Parti seçmenin siyasi MR'ını çekecek! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Edirne'den Kars'a özel tarama

17 Eylül'de kongreye gitmesi beklenen AK Parti'nin ikinci önceliği yerel seçimler oldu. AK Parti, Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için sahanın nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşa bizzat ulaşarak seçmen memnuniyeti çalışması başlatıldı. Ankara ve İstanbul'dan başlayan ve 4 faktörün altında yatan 50'den fazla parametrenin yer aldığı kilit sorular vatandaşa soruluyor.

Fatma GÖKSU
AK Parti seçmenin siyasi MR’ını çekecek! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Edirne’den Kars’a özel tarama

AK Parti, kendisine oy vermeyen vatandaşın oy vermeme sebebini siyasi MR çekerek analiz ediyor.

AK Parti seçmenin siyasi MR’ını çekecek! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Edirne’den Kars’a özel tarama

Analiz sonuçlarının bayramdan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a strateji toplantısında rapor olarak sunulması bekleniyor. Ankara ve İstanbul ile başlayan özel çalışma Edirne'den Kars'a tüm yurtta yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AK Parti seçmenin siyasi MR’ını çekecek! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Edirne’den Kars’a özel tarama

SEÇMEN DAVRANIŞLARININ 4 BOYUTLU FİLMİ

AK Parti, bu araştırmasını İstanbul'da 20 bin seçmen üzerinde yapacak. İstanbul'un farklı bölgelerinde belirlenen 20 bin seçmenin tek tek kapısı çalınacak.

AK Parti seçmenin siyasi MR’ını çekecek! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Edirne’den Kars’a özel tarama

Bunların yanı sıra, AK Parti ayrıca, bir rekor kırarak ilk kez bu kadar geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirmiş olacak.

AK Parti seçmenin siyasi MR’ını çekecek! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Edirne’den Kars’a özel tarama

Parti kurmayları, "Vatandaş ne istiyor, ne istemiyorsa bakacağız" dedi. Öncelikle Ankara ve İstanbul özelinde başlatılan çalışma bayramdan sonra Türkiye geneline yayılacak.

SON DAKİKA