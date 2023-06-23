Giriş Tarihi: 23.06.2023 07:25
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
07:27
AK Parti seçmenin siyasi MR'ını çekecek! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Edirne'den Kars'a özel tarama
17 Eylül'de kongreye gitmesi beklenen AK Parti'nin ikinci önceliği yerel seçimler oldu. AK Parti, Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için sahanın nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşa bizzat ulaşarak seçmen memnuniyeti çalışması başlatıldı. Ankara ve İstanbul'dan başlayan ve 4 faktörün altında yatan 50'den fazla parametrenin yer aldığı kilit sorular vatandaşa soruluyor.