Giriş Tarihi: 07.04.2023 07:00
Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
07:02
AK Parti Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşlarını sıraladı! "Hayalleri gerçeğe dönüştürdük"
AK Parti, "Doğruya doğru" "Lider masa başında değil iş başında belli olur" diyerek seçim kampanyasını başlattı. AK Parti 14 Mayıs seçimleri için "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Şahlanış dönemine geçiyoruz" diyerek, "20 yılda Türkiye'de yıldızlaşan projeler yaptık. Şimdi Merhum Akif'in ifadesiyle: O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak diyoruz" sloganı ile seçim kampanyasını paylaştı.