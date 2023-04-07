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Haberler Galeri AK Parti Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşlarını sıraladı! "Hayalleri gerçeğe dönüştürdük"
Giriş Tarihi: 07.04.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 07:02

AK Parti Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşlarını sıraladı! "Hayalleri gerçeğe dönüştürdük"

AK Parti, "Doğruya doğru" "Lider masa başında değil iş başında belli olur" diyerek seçim kampanyasını başlattı. AK Parti 14 Mayıs seçimleri için "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Şahlanış dönemine geçiyoruz" diyerek, "20 yılda Türkiye'de yıldızlaşan projeler yaptık. Şimdi Merhum Akif'in ifadesiyle: O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak diyoruz" sloganı ile seçim kampanyasını paylaştı.

Fatma GÖKSU
AK Parti Türkiye Yüzyılı’nın yapı taşlarını sıraladı! Hayalleri gerçeğe dönüştürdük

AK Parti 2023 seçimlerinin kampanya stratejisini 21 yıl önce başlattı. İlmek ilmek işlenen süreçte, önüne çıkan tüm engelleri badireleri daha fazla çalışarak aşan AK Parti hükümeti, Cumhuriyetin 100'ncü yılına yakışır asırlık eser ve hizmetleri vatandaşın hizmetine sundu.

AK Parti Türkiye Yüzyılı’nın yapı taşlarını sıraladı! Hayalleri gerçeğe dönüştürdük

Asrın felaketi nedeniyle sesiz ama derin bir kampanya sürecine giren AK Parti, İstiklal Marşı'nın mimarı Mehmet Akif Ersoy'dan ilham alarak, 'O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak' şiarıyla şahlanış döneminin kapılarını aralayacak.

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AK Parti Türkiye Yüzyılı’nın yapı taşlarını sıraladı! Hayalleri gerçeğe dönüştürdük

İşte AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşlarını oluşturan yüzyılın eserleri, kampanya sürecinde şu şekilde sıralandı:

AK Parti Türkiye Yüzyılı’nın yapı taşlarını sıraladı! Hayalleri gerçeğe dönüştürdük

ŞİMDİ TÜRKİYE YÜZYILI ZAMANI

En ileri tıp teknolojileriyle bütün hizmetleri tek bir çatı altında toplayan şehir hastaneleri milletimin yıldızıdır parlayacak. Türkiye Yüzyılı senin yüzyılın olacak.

AK Parti Türkiye Yüzyılı’nın yapı taşlarını sıraladı! Hayalleri gerçeğe dönüştürdük

İlham veren tasarımı ve yüksek teknolojisiyle Avrupa'nın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı milletimin yıldızıdır parlayacak. Şimdi daha büyük projelerin, Türkiye Yüzyılı'nın zamanı.

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