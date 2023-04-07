AK Parti Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşlarını sıraladı! "Hayalleri gerçeğe dönüştürdük"

Asrın felaketi nedeniyle sesiz ama derin bir kampanya sürecine giren AK Parti, İstiklal Marşı'nın mimarı Mehmet Akif Ersoy'dan ilham alarak, 'O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak' şiarıyla şahlanış döneminin kapılarını aralayacak.



