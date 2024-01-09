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Haberler Galeri AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı
Giriş Tarihi: 09.01.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 06:34

AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul Haliç kongre Merkezi'nde seçim startını verdi. İstanbul Haliç'te 15'i Büyükşehir olmak üzere 26 ilde AK Parti adaylarının açıklamasıyla birlikte tüm Türkiye'yi "Türkiye Yüzyılı Hizmet Belediyeciliği" heyecanı sardı. Muhalefetin yönetiminde gerçek belediyecilik hasreti çeken şehirlerde fetret devri kapanacak.

AK Parti’den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı

30 yıl önce ülkede yeni bir belediyecilik felsefesini ve uygulamasını hayata geçiren AK Parti, bu seçimde de adaylarını kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledi. Halkta karşılığı olan, icraatı ile ön plana çıkan, başarılı bulunan başkanlarla yola devam kararın alınırken, yarışa giren kadın adaylar da dikkati çekti.

AK Parti’den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı

İstanbul için ayrı bir lansman yapılacağı ifade edilirken, tüm belediye başkanlarının illeri için proje ve hizmet tanıtımı hazırladıkları, başkanların bu icraatı her ilde hemşehrileriyle paylaşacakları kaydedildi.

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AK Parti’den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı

YENİ MANİFESTOYA TÜRKİYE YÜZYILI DAMGASI

"'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" ismiyle hazırlanan ve 7 bölümden oluşan seçim beyannamesiyle seçmenin karşısına akılda kalan, hayatı kolaylaştıran, yaşam kalitesini artıran vaatlerle çıkılacak. "Hep yeni hep ileri" mottosuyla hareket eden AK Parti yeni şehircilik trendlerini de takip ediyor. Yeni şehircilik söylemleri ile güçlü projeler sunulacak.

AK Parti’den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı

Marka haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonu beyannameye de damgasını vurdu. Beyannamede yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı. Başta Ankara ve İstanbul'da trafik ve yol projeleri ile seçmenin hayatına dokunan ve muzdarip olunan konulara çözüm üreten vaatler sunulacak.

AK Parti’den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı

TÜRKİYE YÜZYILI BELEDİYECİLİĞİ HEYECAN

Tüm adayların proje ve hizmetleri hazır. Seçmenin karşısına akılda kalan, hayatı kolaylaştıran, yaşam kalitesini artıran vaatlerle çıkılacak.

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