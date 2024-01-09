AK Parti’den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı

30 yıl önce ülkede yeni bir belediyecilik felsefesini ve uygulamasını hayata geçiren AK Parti, bu seçimde de adaylarını kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledi. Halkta karşılığı olan, icraatı ile ön plana çıkan, başarılı bulunan başkanlarla yola devam kararın alınırken, yarışa giren kadın adaylar da dikkati çekti.



