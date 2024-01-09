Giriş Tarihi: 09.01.2024 06:32
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
06:34
AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul Haliç kongre Merkezi'nde seçim startını verdi. İstanbul Haliç'te 15'i Büyükşehir olmak üzere 26 ilde AK Parti adaylarının açıklamasıyla birlikte tüm Türkiye'yi "Türkiye Yüzyılı Hizmet Belediyeciliği" heyecanı sardı. Muhalefetin yönetiminde gerçek belediyecilik hasreti çeken şehirlerde fetret devri kapanacak.