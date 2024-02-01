Giriş Tarihi: 01.02.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
19:32
AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum duyurdu! Öğrenci evlerine doğal gaz desteği
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haznedar Perşembe Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, öğrenci evlerine doğal gaz desteği sağlanacağını belirterek, "Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği sağlayacağız, 100 bin gencimize, 100 bin lira sermaye vererek iş kurma imkanı tanıyacağız" ifadelerini kullandı.