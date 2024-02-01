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Haberler Galeri AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum duyurdu! Öğrenci evlerine doğal gaz desteği
Giriş Tarihi: 01.02.2024 19:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 19:32

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum duyurdu! Öğrenci evlerine doğal gaz desteği

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haznedar Perşembe Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, öğrenci evlerine doğal gaz desteği sağlanacağını belirterek, "Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği sağlayacağız, 100 bin gencimize, 100 bin lira sermaye vererek iş kurma imkanı tanıyacağız" ifadelerini kullandı.

İHA
AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum duyurdu! Öğrenci evlerine doğal gaz desteği

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Haznedar Perşembe Pazarı'nda pazar esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Kurum, yoğun ilgiyle karşılandı.

AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum duyurdu! Öğrenci evlerine doğal gaz desteği

"BU SORUNLARIN HEPSİNİ HALLEDECEĞİZ"

Kurum, pazarcı önlüğü giyip tezgaha geçti ve esnafın satışına yardım etti. Ulaşımdan şikayet eden bir vatandaşı dinleyen Kurum, "31 Mart'tan sonra bu sorunların hepsini halledeceğiz" dedi.

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AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum duyurdu! Öğrenci evlerine doğal gaz desteği

HER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE 10 BİN LİRA BURS VERİLECEK

Pazar esnafının sofrasına da misafir olan Kurum, esnafın dertlerini dinledi, projelerini anlattı. Semt pazarında gençlerin de sorularını yanıtlayan Kurum, her üniversite öğrencisine 10 bin lira burs vereceklerini belirtti.

AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum duyurdu! Öğrenci evlerine doğal gaz desteği

ÖĞRENCİ EVLERİNE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Murat Kurum, "Öğrenci evlerine 25 metreküp doğal gaz desteği sağlayacağız, 100 bin gencimize, 100 bin lira sermaye vererek iş kurma imkanı tanıyacağız. 39 ilçede ofisini kurmak isteyen gençlerimize ilk ofis desteği vereceğiz.

AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum duyurdu! Öğrenci evlerine doğal gaz desteği

Üniversite öğrencilerimize ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız. En önemlisi de gençlik merkezi kurarak, genç kardeşlerimizle birlikte İstanbul'u yöneteceğiz" dedi.

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