Giriş Tarihi: 28.01.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
14:26
AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul'da trafik çilesini biz çözeceğiz
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde Tokatlılar ile bir araya geldi. Programda yaptığı konuşmada, bir yandan İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu 2 kat arttırırken, diğer taraftan şehrin her yerine yeni tüneller, otoparklar, bisiklet yolları yapacaklarını kaydeden Murat Kurum, "İstanbul'un 5 yılda içine düştüğü bu trafik çilesini evelallah biz çözeceğiz. Biz halkımızı dünyanın en çok metro projesi durduranların insafına terk etmedik, 31 Mart akşamı da terk etmeyeceğiz." dedi.