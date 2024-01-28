AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’da trafik çilesini biz çözeceğiz

AK Parti'nin İBB Adayı Murat Kurum, Fatih Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde Tokatlılar ile bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, bakanlığı döneminde Tokat'a 10 milyar liralık yatırım kazandırdıklarını söyledi.

Daha dirençli ve güvenli bir Tokat için kentsel dönüşüm çalışmalarını şehrin tüm ilçelerine yaydıklarını belirten Kurum, "Ben bir ömür geçse de ev sahibi olamam' diyen ve alma umuduyla bekleyen kardeşlerimizi ev sahibi yaptık." dedi.

Kurum, Tokat'ın yeşiline yeşil katmak için 6 millet bahçesi projesine imza attıklarını belirterek, Tokatlıları çok sevdiklerini, onların da kendilerini hep bağrına bastığını ifade etti.