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Haberler Galeri AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul'da trafik çilesini biz çözeceğiz
Giriş Tarihi: 28.01.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 14:26

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul'da trafik çilesini biz çözeceğiz

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde Tokatlılar ile bir araya geldi. Programda yaptığı konuşmada, bir yandan İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu 2 kat arttırırken, diğer taraftan şehrin her yerine yeni tüneller, otoparklar, bisiklet yolları yapacaklarını kaydeden Murat Kurum, "İstanbul'un 5 yılda içine düştüğü bu trafik çilesini evelallah biz çözeceğiz. Biz halkımızı dünyanın en çok metro projesi durduranların insafına terk etmedik, 31 Mart akşamı da terk etmeyeceğiz." dedi.

AA
AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’da trafik çilesini biz çözeceğiz

AK Parti'nin İBB Adayı Murat Kurum, Fatih Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde Tokatlılar ile bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, bakanlığı döneminde Tokat'a 10 milyar liralık yatırım kazandırdıklarını söyledi.

Daha dirençli ve güvenli bir Tokat için kentsel dönüşüm çalışmalarını şehrin tüm ilçelerine yaydıklarını belirten Kurum, "Ben bir ömür geçse de ev sahibi olamam' diyen ve alma umuduyla bekleyen kardeşlerimizi ev sahibi yaptık." dedi.

Kurum, Tokat'ın yeşiline yeşil katmak için 6 millet bahçesi projesine imza attıklarını belirterek, Tokatlıları çok sevdiklerini, onların da kendilerini hep bağrına bastığını ifade etti.

AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’da trafik çilesini biz çözeceğiz

"MİLLETİMİZ NE ZAMAN ZORA DÜŞSE, YANINDA OLDUK"

Murat Kurum, 3 haftalık sürede İstanbul'un her yerinde çok büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılaştıklarını dile getirdi.

"Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" programıyla, kente olan sevdalarını 10 başlık altında milletle paylaştıklarını hatırlatan Kurum, "Her sabah işe geç kalan kardeşlerimize, okula yetişemeyen çocuklarımıza, dükkanını vaktinde açamayan İstanbullulara bir söz verdik. 81 ildeki tecrübemizle, 25 yıllık birikimimizle, biz milletimiz ne zaman zora düşse, milletimizin yanında olduk." diye konuştu.

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AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’da trafik çilesini biz çözeceğiz

Kurum, sadece İstanbul ve kentin meseleleriyle ilgileneceklerini belirterek, "İstanbullu kardeşlerimizin sorunlarını, problemleri çözmek için şu anki mevcut yönetimin yaptığı gibi yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir boş zamanlarında belediyeye uğrayanlardan olmayacağız. Biz hep sokakta, milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi bundan önce nasıl gördüyse bundan sonra da yanında görecek, dizinin dibinde görecek." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’da trafik çilesini biz çözeceğiz

"İSTANBUL'UN TRAFİK SORUNUNU BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Bir yandan İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu 2 kat arttırırken, diğer taraftan şehrin her yerine yeni tüneller, otoparklar, bisiklet yolları yapacaklarını kaydeden Kurum, "İstanbul'un 5 yılda içine düştüğü bu trafik çilesini evelallah biz çözeceğiz. Biz halkımızı dünyanın en çok metro projesi durduranların insafına terk etmedik, 31 Mart akşamı da terk etmeyeceğiz." dedi.

AK Parti’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’da trafik çilesini biz çözeceğiz

"GÜVENLİ YUVALAR İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"

Kurum, riskli evlerde gelecek kaygısı çeken, uykuları kaçan annelere, babalara güvenli yuvalar inşa etmek istediklerini söyledi.

Bir taraftan İstanbul'u depreme karşı hazırlayacaklarını, 650 bin yeni yuva yapacaklarını belirten Kurum, diğer taraftan ketin her yerinde afet yönetim merkezleri, toplanma alanları, yeni acil yardım hastaneleri kuracaklarını anlattı.

Kurum, İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmamasını istediklerini ifade ederek, "Bu güzel şehri, afetlerde yanımızda olmayanların, maalesef afetlerde hep şehir dışında olanların ihmaline terk etmeyeceğiz." dedi.

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