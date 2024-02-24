Giriş Tarihi: 24.02.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
13:33
AK Parti'nin seçim çalışmasına silahlı saldırıda flaş! SABAH yeni detaylara ulaştı: O aracı bakın nasıl kiralamışlar
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılara SABAH ulaştı. Olayda kullanılan beyaz araçta bulunan firari durumdaki bir şüphelinin izine Bahçelievler'de bir oto tamircisinde rastlandı. Tamircinin içindeki kompresör makinesinin altında saklanan şüpheli Mazlum D. gözaltına alındı. Mazlum D. ifadesinde "Moralim bozuldu bali çektim. Araca bindiğimde kendimde değildim" dedi. Saldırganlardan Barış Ö.'nün 18 yaşından küçük olduğu için saldırıda kullanılan aracı kiralayabilmek için ehliyeti bulunan kişilere "Düğünümüz var" diyerek aracı kiraladığı saptanırken, saldırı anı ve sonrasına ilişkin yeni kamera kayıtları da ortaya çıktı. Tutuklanan şüphelilerden Yakup A.'nın saldırıdan hemen önce olay yerinde gözcülük yapıp, keşif faaliyetinde bulunarak saldırganlara bilgi akışı sağladığını saptadı.