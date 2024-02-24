Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri AK Parti'nin seçim çalışmasına silahlı saldırıda flaş! SABAH yeni detaylara ulaştı: O aracı bakın nasıl kiralamışlar
Giriş Tarihi: 24.02.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 13:33

AK Parti'nin seçim çalışmasına silahlı saldırıda flaş! SABAH yeni detaylara ulaştı: O aracı bakın nasıl kiralamışlar

AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılara SABAH ulaştı. Olayda kullanılan beyaz araçta bulunan firari durumdaki bir şüphelinin izine Bahçelievler'de bir oto tamircisinde rastlandı. Tamircinin içindeki kompresör makinesinin altında saklanan şüpheli Mazlum D. gözaltına alındı. Mazlum D. ifadesinde "Moralim bozuldu bali çektim. Araca bindiğimde kendimde değildim" dedi. Saldırganlardan Barış Ö.'nün 18 yaşından küçük olduğu için saldırıda kullanılan aracı kiralayabilmek için ehliyeti bulunan kişilere "Düğünümüz var" diyerek aracı kiraladığı saptanırken, saldırı anı ve sonrasına ilişkin yeni kamera kayıtları da ortaya çıktı. Tutuklanan şüphelilerden Yakup A.'nın saldırıdan hemen önce olay yerinde gözcülük yapıp, keşif faaliyetinde bulunarak saldırganlara bilgi akışı sağladığını saptadı.

Mustafa Sait ÖZKAN
AK Parti’nin seçim çalışmasına silahlı saldırıda flaş! SABAH yeni detaylara ulaştı: O aracı bakın nasıl kiralamışlar

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıda şüphelilerin olay yerindeki yeni görüntülerine SABAH ulaştı.

AK Parti’nin seçim çalışmasına silahlı saldırıda flaş! SABAH yeni detaylara ulaştı: O aracı bakın nasıl kiralamışlar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bölgedeki kamera kayıtları soruşturma dosyasına eklendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’nin seçim çalışmasına silahlı saldırıda flaş! SABAH yeni detaylara ulaştı: O aracı bakın nasıl kiralamışlar

Yeni görüntülerde, şüphelilerin silahlı saldırıdan önce Küçükçekmece'deki Mardinlilere ait derneğin olduğu sokağa yöneldikleri ve silahlı saldırıyı gerçekleştirip kaçtıkları görüntülere ilişkin kayıtlar yer aldı.

AK Parti’nin seçim çalışmasına silahlı saldırıda flaş! SABAH yeni detaylara ulaştı: O aracı bakın nasıl kiralamışlar

Şüphelilerin saldırının gerçekleştirdiği araçtan uzun namlulu silahı sunrooftan çıkarttıkları anlar da kameralara yansıdı.

AK Parti’nin seçim çalışmasına silahlı saldırıda flaş! SABAH yeni detaylara ulaştı: O aracı bakın nasıl kiralamışlar

GÖZCÜ KEŞİF YAPIP BİLGİ VERDİ

Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda, silahlı saldırıda 18 yaşından küçük Yakup A.'nın gözcülük yaptığı ortaya çıkarıldı.

SON DAKİKA