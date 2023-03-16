Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç? Ali İhsan Yavuz açıkladı: O rakamın altına düşmeyecek

"AK PARTİ'YE VE CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN EĞİLİM ARTIYOR"

Yavuz, son anket sonuçlarını değerlendirerek "AR-GE Başkanımız Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını yüzde 41 olarak açıkladı. Ama ben şu iddiada bulundum; Seçim sathı mailine girildiğinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza olan eğilimin daha da arttığını her dönem görüyoruz.