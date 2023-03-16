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Haberler Galeri Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç? Ali İhsan Yavuz açıkladı: O rakamın altına düşmeyecek
Giriş Tarihi: 16.03.2023 17:56 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 18:25

Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç? Ali İhsan Yavuz açıkladı: O rakamın altına düşmeyecek

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber ekranlarında anket sonuçları ve AK Parti'nin oy oranına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a olan eğilim seçim havasına girildikçe arttığını kaydeden Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki seçimlerde aldığı oy oranının altına düşmeyeceğini öngörüyorum. Partimizin de 2018'de aldığı oy oranının altına düşmeyecek bir oy oranıyla sandıktan çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu. Son anket sonuçlarını da değerlendiren Yavuz dikkat çeken bilgiler aktardı.

Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç? Ali İhsan Yavuz açıkladı: O rakamın altına düşmeyecek

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç? Ali İhsan Yavuz açıkladı: O rakamın altına düşmeyecek

"2018'DEKİ OY ORANININ ALTINA DÜŞMEYECEK"

2018 yılındaki seçimleri hatırlatan Ali İhsan Yavuz, AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın oy oranının 14 Mayıs'taki seçimlerde daha da artacağını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki seçimlerde aldığı oy oranının altına düşmeyeceğini öngörüyorum. Partimizin de 2018'de aldığı oy oranının altına düşmeyecek bir oy oranıyla sandıktan çıkacağına inanıyorum." dedi.

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Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç? Ali İhsan Yavuz açıkladı: O rakamın altına düşmeyecek

"AK PARTİ'YE VE CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN EĞİLİM ARTIYOR"

Yavuz, son anket sonuçlarını değerlendirerek "AR-GE Başkanımız Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını yüzde 41 olarak açıkladı. Ama ben şu iddiada bulundum; Seçim sathı mailine girildiğinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza olan eğilimin daha da arttığını her dönem görüyoruz.

Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç? Ali İhsan Yavuz açıkladı: O rakamın altına düşmeyecek

Kararsızların kararsızlıkları gittikçe, sayın Cumhurbaşkanımız biraz daha sahaya çıktıkça bunun artış trendi içine girdiğini hep gördük." ifadelerini kullandı.

Anket sonuçları ile ilgili son durum! AK Parti oy oranı kaç? Ali İhsan Yavuz açıkladı: O rakamın altına düşmeyecek

"DAHA DA YUKARILARA ÇIKACAK"

Yavuz Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oy oranına ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün yüzde 53 gibi görülen oy oranının aşağı düşmeden daha üstüne koyarak yukarılara çıkacağını öngörüyorum.

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