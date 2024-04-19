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Haberler Galeri AÖL KAYIT YENİLEME | AÖL 2024 / 3. Dönem kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman son?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 16:27

AÖL KAYIT YENİLEME | AÖL 2024 / 3. Dönem kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman son?

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca uygulanan sınavın, kayıt işlemleri için detaylar yakından takip ediliyor. 2023-2024 Eğitim yılının 1. ve 2. Dönem AÖL sınavları tamamlandı. Şimdi ise AÖL 3. Dönem sınavları uygulanacak. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Açık Öğretim Lisesi kayıt işlemi ne zaman son?

AÖL KAYIT YENİLEME | AÖL 2024 / 3. Dönem kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman son?

AÖL kayıt yenileme işlemleri başladı. 2023-2024 Açık Öğretim Lisesinde ki öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir. Kayıt yenileme ücreti ve nasıl ödeneceğini sizler için derledik. İşte, Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri!

AÖL KAYIT YENİLEME | AÖL 2024 / 3. Dönem kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman son?

AÖL KAYIT YENİLEME BAŞLADI!

2023-2024 Eğitim yılının 1. ve 2. Dönem AÖL sınavları tamamlandı. Sırada ise 3. dönem sınavları var. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemi 19 Nisan (bugün) başladı!

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AÖL KAYIT YENİLEME | AÖL 2024 / 3. Dönem kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman son?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SON?

19 Nisan'da başlayan AÖL kayıt yenileme işlemleri 13 Mayıs 2024 tarihine kadar sürecek.

AÖL KAYIT YENİLEME | AÖL 2024 / 3. Dönem kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman son?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.

Açık Öğretim Lisesinde ki öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME | AÖL 2024 / 3. Dönem kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman son?

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecektir.

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