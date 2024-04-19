AÖL KAYIT YENİLEME | AÖL 2024 / 3. Dönem kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman son?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.

Açık Öğretim Lisesinde ki öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.