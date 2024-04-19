Giriş Tarihi: 19.04.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
16:27
AÖL KAYIT YENİLEME | AÖL 2024 / 3. Dönem kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman son?
Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca uygulanan sınavın, kayıt işlemleri için detaylar yakından takip ediliyor. 2023-2024 Eğitim yılının 1. ve 2. Dönem AÖL sınavları tamamlandı. Şimdi ise AÖL 3. Dönem sınavları uygulanacak. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Açık Öğretim Lisesi kayıt işlemi ne zaman son?