Giriş Tarihi: 20.04.2023 07:55
Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
07:57
Apo'cu Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu düşkünlüğü! Tek umudu Bay Kemal
6-8 Ekim olaylarına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan ve "Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözüyle hafızalara kazınan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisine özgürlük vadeden Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda yapmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demirtaş, "İddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız" demekten bile çekinmiyor.