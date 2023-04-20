Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Apo'cu Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu düşkünlüğü! Tek umudu Bay Kemal
Giriş Tarihi: 20.04.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 07:57

Apo'cu Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu düşkünlüğü! Tek umudu Bay Kemal

6-8 Ekim olaylarına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan ve "Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözüyle hafızalara kazınan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisine özgürlük vadeden Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda yapmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demirtaş, "İddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız" demekten bile çekinmiyor.

MURATHAN YILDIRIM
Apo’cu Demirtaş’ın Kılıçdaroğlu düşkünlüğü! Tek umudu Bay Kemal

"PKK terör örgütü değildir" ve "Kürdistan kurulacak" sözleri ile de bilinen Demirtaş, bir dönem özellikle muhalif medya organları tarafından "demokrasi kahramanı" ilan edilmeye çalışılmıştı.

Apo’cu Demirtaş’ın Kılıçdaroğlu düşkünlüğü! Tek umudu Bay Kemal

Edirne'de tutuklu bulunan ve 6-8 Ekim olaylarına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan Demirtaş, demir parmaklıklardan kurtulabilmek için umudunu Kılıçdaroğlu'na bağladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Apo’cu Demirtaş’ın Kılıçdaroğlu düşkünlüğü! Tek umudu Bay Kemal

2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği trajik olayın baş sorumluları arasında gösterilen Demirtaş için her fırsatta özgürlük isteyen Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde Demirtaş'ı da Kavala'yı da serbest bırakacağız" demişti.

Apo’cu Demirtaş’ın Kılıçdaroğlu düşkünlüğü! Tek umudu Bay Kemal

TEK UMUDU KILIÇAROĞLU
Hapis hayatından kurtulabilmek için sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na güçlü destek veren Demirtaş, "İddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız" diyecek kadar ileri gitti.

Apo’cu Demirtaş’ın Kılıçdaroğlu düşkünlüğü! Tek umudu Bay Kemal

Son paylaşımlarından birinde dikkat çekici bir oy pusulası da yayımlayan Demirtaş, 4 adaydan 3'ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1'ini ise Kılıçdaroğlu olarak göstererek algı operasyonu yaptı.

SON DAKİKA