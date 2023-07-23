Giriş Tarihi: 23.07.2023 22:53 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 22:53

Aslı Baykal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! "Temiz geçmiş" sözlerine tepki: CHP'nin mirasını bitirdi, geçmişi ne ki millete ahkam kesiyor...

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de "değişim" tartışmaları sürerken, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla yaptığı zoom toplantısı gündeme bomba gibi düşmüştü. Partideki kaos artarak devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" sözlerine eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan yanıt geldi. Baykal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP genel başkanlığını istila edip CHP mirasını bitiren bu vatandaşın geçmişi ne de millete ahkam kesiyor." ifadelerini kullandı.