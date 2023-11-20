Aydın Büyükşehir’deki ihale skandalında yeni perde! FETÖ’cü isim itiraf etti: Milyonluk vurgun için rüşvet yağdırdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 32 bürokrat hakkında verilen soruşturma izni haberi büyük yankı uyandırdı. SABAH, soruşturma dosyasıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. Yeni detaylar devletin paralarının nasıl çarçur edildiğini ve rüşvet ağını gözler önüne serdi. FETÖ Belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın ihaleden önce SAMPAŞ firmasının ayarlandığı, ödenecek rakamların konuşulduğu ve firmaya yapılan 2.8 milyon liranın usulsüz verildiği itirafında bulunduğu ortaya çıktı. Rayiç bedeli 30 milyon liralık ihalenin 3'te birini kendisine alan Karaarslan, ballı ihale karşlığı belediye bürokratlarına adeta rüşvet yağdırdı.