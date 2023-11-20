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Giriş Tarihi: 20.11.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 06:23

Aydın Büyükşehir'deki ihale skandalında yeni perde! FETÖ'cü isim itiraf etti: Milyonluk vurgun için rüşvet yağdırdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 32 bürokrat hakkında verilen soruşturma izni haberi büyük yankı uyandırdı. SABAH, soruşturma dosyasıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. Yeni detaylar devletin paralarının nasıl çarçur edildiğini ve rüşvet ağını gözler önüne serdi. FETÖ Belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın ihaleden önce SAMPAŞ firmasının ayarlandığı, ödenecek rakamların konuşulduğu ve firmaya yapılan 2.8 milyon liranın usulsüz verildiği itirafında bulunduğu ortaya çıktı. Rayiç bedeli 30 milyon liralık ihalenin 3'te birini kendisine alan Karaarslan, ballı ihale karşlığı belediye bürokratlarına adeta rüşvet yağdırdı.

Ceyhan TORLAK
Aydın Büyükşehir’deki ihale skandalında yeni perde! FETÖ’cü isim itiraf etti: Milyonluk vurgun için rüşvet yağdırdı

İçişleri Bakanlığı, 2021'de verdiği soruşturma izniyle, bakanlık müfettişleri, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu 32 bürokrat hakkında ön inceleme raporu hazırlandı. Ancak Çerçioğlu ve şüpheliler Danıştay'a itiraz etti. Bunun üzerine yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldikten sonra tekrar soruşturma izni verdi. Bu izin çerçevesinde de yeniden rapor hazırlandı.

Aydın Büyükşehir’deki ihale skandalında yeni perde! FETÖ’cü isim itiraf etti: Milyonluk vurgun için rüşvet yağdırdı

3 YILLIK HİZMETİMİN BEDELİ NE OLACAK

SABAH, büyük ses getiren bu soruşturma dosyası ile ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 200 sayfalık tevdi raporunun detayları 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliğine verdiği ifadede "SAMPAŞ adlı yazılım ürünlerinin sahibi Şekip Karakaya 2014 ve 2015 yıllarında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği hizmetlerin karşılığında bir bedelin ödenmesi için benimle iletişim kurdu.

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Aydın Büyükşehir’deki ihale skandalında yeni perde! FETÖ’cü isim itiraf etti: Milyonluk vurgun için rüşvet yağdırdı

Bu 3 yıl verdiği hizmetin bedeli için ne kadar talebi olduğunu ve bununla ilgili çözümlerinin neler olabileceğini söylemek istediklerini belirtti. Kendilerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde toplantı organize ettim. Sayın başkan dahil konunun ilgilileri ile görüştüler" itirafında bulunduğu ortaya çıktı. Karaarslan'ın bu itirafı ile ihaleden önce firmanın ayarlandığı ve ödenecek rakamların önceden konuşulduğu anlaşıldı.

Aydın Büyükşehir’deki ihale skandalında yeni perde! FETÖ’cü isim itiraf etti: Milyonluk vurgun için rüşvet yağdırdı

İHALESİZ ÖDENEN PARANIN GÜNCEL DEĞEĞERİ 30 MİLYON LİRA

İhale yapılmadan ödenen paranın güncel değerinin yaklaşık bedelinin 30 milyon lira olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'na ihbarda bulunan Erkan Karaarslan verdiği ifadede 2.8 milyon liranın SAMPAŞ şirketine ödemesinin usulsüz olduğunu itiraf etti ancak ödenen 2.8 milyonun 1 milyonunu kendisinin aldığını gizledi.

Aydın Büyükşehir’deki ihale skandalında yeni perde! FETÖ’cü isim itiraf etti: Milyonluk vurgun için rüşvet yağdırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden SAMPAŞ şirketine 11 Ağustos 2015 tarihinde 1 milyon 988 bin 877 lira 58 kuruş, 31 Aralık 2015 tarihinde 558 bin 148 lira 50 kuruş, 31 Aralık 2015 tarihinde 297 bin 74 lira 24 kuruş olmak üzere toplam 2 milyon 811 bin 189 lira 32 kuruş ödeme yapıldığı belirlendi.

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