Aydın Büyükşehir’deki ihale skandalında yeni perde! FETÖ’cü isim itiraf etti: Milyonluk vurgun için rüşvet yağdırdı

Bu 3 yıl verdiği hizmetin bedeli için ne kadar talebi olduğunu ve bununla ilgili çözümlerinin neler olabileceğini söylemek istediklerini belirtti. Kendilerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde toplantı organize ettim. Sayın başkan dahil konunun ilgilileri ile görüştüler" itirafında bulunduğu ortaya çıktı. Karaarslan'ın bu itirafı ile ihaleden önce firmanın ayarlandığı ve ödenecek rakamların önceden konuşulduğu anlaşıldı.