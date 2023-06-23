Giriş Tarihi: 23.06.2023 13:03
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
13:32
Baba-Oğul kavgası fondaş medya da yansıdı! "Hepiniz kaybettiniz..."
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim sağlanmazsa CHP'den ayrılma ihtimalinin olup olmadığına yönelik soruya verdiği cevapla Kılıçdaroğlu'na adeta göndermede bulunup; "Ben partimin bana verdiği görevi yapamamış olsam, başarısız olsam, bir seçimi kaybetmiş olsam o dediğinizi yaparım. Hani bunu yapanlar varsa onlar düşünsün. Benim öyle bir derdim yok.' demişti. İmamoğlu'na cevap fondaş Halk TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan geldi. Küçükkaya; "Bu seçimi Kılıçdaroğlu kaybettiyse siz de kaybettiniz, hepiniz kaybettiniz" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi.