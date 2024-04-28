Giriş Tarihi: 28.04.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
22:18
Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması: Üniversite sınavında yeni dönem! LGS tarihi değişecek mi?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında yeni müfredata ilişkin açıklamalarda bulundu. Üniversite sınavında sorulacak soruların tamamının, ders kitaplarından ve müfredattan çıkacağını belirten Bakan Tekin, "Öğrencilerin sorulara bakış açısı, soruları çözebilme kapasitesini görebilmek açısından da soru hazırlama havuzunun da yarısının, branşları itibariyle ortaöğretim kurumlarımızdaki öğretmenlerimizden seçilmesini istedik. ÖSYM Başkanımız da bunu kabul etti." dedi. Bakan Tekin ayrıca, LGS kapsamındaki merkezi sınav takviminde bir değişiklik olmayacağını söyledi.