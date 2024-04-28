Bakan Tekin’den yeni müfredat açıklaması: Üniversite sınavında yeni dönem! LGS tarihi değişecek mi?

"KADEMELİ BİR BİÇİMDE PROGRAMI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Müfredat için binin üzerinde kişiyle çalıştıklarını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye koşullarında programımızın sızmadığını ya da birileri tarafından paylaşılmadığını iddia etmek çok mümkün değil. Çalışan arkadaşlarımız yakın çevresiyle iyi niyetle paylaşmışlardır. Eğer paylaşıldıysa taslak halidir o da. Son hali bizim askıya çıktığımız hali zaten ve bu da sır değil. Bundan bir rahatsızlığım yok. Bu programların 'yayın evlerinde elde ele gezmesi' yorumu esas beni rahatsız eder. Bunu söyleyen kişi kesinlikle iyi niyetli değildir. Biz kademeli bir biçimde programı hayata geçireceğimizi de ilan ettik.

Müfredat çalışmasını, 2024-2025 yılı başlarken eylül ayında okul öncesi 1, 5 ve 9'da yapacağımızı söyledik. Eğer sizin söylediğiniz 'belli yayınevlerini koruduk ve onlara verdik, siz buyurun kitap hazırlayın' iddiası doğru olsaydı eğer, o yayınevlerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onay sürecine kitapları sunmaları ve onaylanıp basılması gerekirdi. Bu çok manipülatif bir bilgi."