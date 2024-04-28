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Haberler Galeri Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması: Üniversite sınavında yeni dönem! LGS tarihi değişecek mi?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 21:15 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 22:18

Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması: Üniversite sınavında yeni dönem! LGS tarihi değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında yeni müfredata ilişkin açıklamalarda bulundu. Üniversite sınavında sorulacak soruların tamamının, ders kitaplarından ve müfredattan çıkacağını belirten Bakan Tekin, "Öğrencilerin sorulara bakış açısı, soruları çözebilme kapasitesini görebilmek açısından da soru hazırlama havuzunun da yarısının, branşları itibariyle ortaöğretim kurumlarımızdaki öğretmenlerimizden seçilmesini istedik. ÖSYM Başkanımız da bunu kabul etti." dedi. Bakan Tekin ayrıca, LGS kapsamındaki merkezi sınav takviminde bir değişiklik olmayacağını söyledi.

AA
Bakan Tekin’den yeni müfredat açıklaması: Üniversite sınavında yeni dönem! LGS tarihi değişecek mi?

Bakan Tekin, katıldığı bir televizyon programında cuma günü askıya çıkan yeni müfredata ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

MEB bünyesindeki öğretmenlerin her kademede görev yaptıklarını ifade eden Tekin, ÖSYM'nin soru hazırlama ekibine bakanlık öğretmenlerinin dahil edilmesini, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) istediklerini söyledi.

Bakan Tekin’den yeni müfredat açıklaması: Üniversite sınavında yeni dönem! LGS tarihi değişecek mi?

"SORULARIN TAMAMI BAKANLIĞIN DAĞITTIĞI DERS KİTAPLARINDAN VE MÜFREDATTAN ÇIKACAK"

Tekin, "Üniversite sınavında sorulacak soruların tamamı, bizim size dağıtımız ders kitaplarından ve müfredattan çıkacak. Öğrencilerin sorulara bakış açısı, soruları çözebilme kapasitesini görebilmek açısından da soru hazırlama havuzunun da yarısının, branşları itibariyle ortaöğretim kurumlarımızdaki öğretmenlerimizden seçilmesini istedik. ÖSYM Başkanımız da bunu kabul etti. Çocuklarımızın tedirgin olacakları hiçbir şey yok." dedi.

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Bakan Tekin’den yeni müfredat açıklaması: Üniversite sınavında yeni dönem! LGS tarihi değişecek mi?

Öğrencilerin okula gitmeleri, ders kitaplarını ve öğretmenlerini takip etmeleri gerektiğini vurgulayan Tekin, ilave bir şeye ihtiyaç olması durumunda, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) okul müdürlerinden talep etmelerini istedi.

Bakan Tekin’den yeni müfredat açıklaması: Üniversite sınavında yeni dönem! LGS tarihi değişecek mi?

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Bakan Tekin, "Ders kitaplarından üniversite sınavlarında soru gelip gelmeyeceği" sorusu üzerine, "Bizim OGM'nin materyalleri ve EBA üzerinden oluşturduğumuz materyallere öğrenciler odaklansınlar. İnanın başka bir şeye gerek yok. Bakanlık görevimiz, zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımızın ilave bir eğitime ihtiyaç duymamalarını sağlamak, kademeler arası geçişteki mekanizmaları ücretsiz bir biçimde çocuklarımız, gençlerimiz, velilerimizle paylaştırmak." yanıtını verdi.

"Yeni müfredat elden ele geziyor zaten adrese teslimdir" eleştirilerine yönelik de açıklamalarda bulunan Tekin, bakanlıkta ekiplerin kurulduğunu ve müfredata ilişkin tartışmaların takip edildiğini, askı sürecinin mantığının da takip olduğunu söyledi.

Tekin, müfredata en ağır eleştirileri yapanlar da dahil katkı veren herkese teşekkür ederek, "Yeni müfredat cuma günü saat 14.30 itibariyle yayınlandı. 14.30'dan itibaren bakanlığa bildirilen toplam görüş sayısı 14 bin 595. Programın indirilme sayısı da 978 bin. İndirenler bu programı inceliyor ve bize bunlar geri dönüş olarak gelecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin’den yeni müfredat açıklaması: Üniversite sınavında yeni dönem! LGS tarihi değişecek mi?

"KADEMELİ BİR BİÇİMDE PROGRAMI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Müfredat için binin üzerinde kişiyle çalıştıklarını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye koşullarında programımızın sızmadığını ya da birileri tarafından paylaşılmadığını iddia etmek çok mümkün değil. Çalışan arkadaşlarımız yakın çevresiyle iyi niyetle paylaşmışlardır. Eğer paylaşıldıysa taslak halidir o da. Son hali bizim askıya çıktığımız hali zaten ve bu da sır değil. Bundan bir rahatsızlığım yok. Bu programların 'yayın evlerinde elde ele gezmesi' yorumu esas beni rahatsız eder. Bunu söyleyen kişi kesinlikle iyi niyetli değildir. Biz kademeli bir biçimde programı hayata geçireceğimizi de ilan ettik.

Müfredat çalışmasını, 2024-2025 yılı başlarken eylül ayında okul öncesi 1, 5 ve 9'da yapacağımızı söyledik. Eğer sizin söylediğiniz 'belli yayınevlerini koruduk ve onlara verdik, siz buyurun kitap hazırlayın' iddiası doğru olsaydı eğer, o yayınevlerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onay sürecine kitapları sunmaları ve onaylanıp basılması gerekirdi. Bu çok manipülatif bir bilgi."

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