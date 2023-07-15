Bakanlardan 15 Temmuz paylaşımları: Karanlık oyunlar destansı direnişle bozuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde ülkemizin her bir köşesinde;
TürkiyeYüzyılı'nın kahramanı olan şehitlerimizi, gazilerimizi ve ellerindeki Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızla hainlere dur diyen milyonlarca vatan evladını en güçlü şekilde anacağız.
Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi haykıracağız:
''BAŞARAMAYACAKSINIZ!
Milletimizi bölemeyeceksiniz!
Bayrağımızı indiremeyeceksiniz!
Vatanımızı parçalayamayacaksınız!
Devletimizi yıkamayacaksınız!
Ezanlarımızı susturamayacaksınız!
Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz!
Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız!
Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz!
Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz!