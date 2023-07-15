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Giriş Tarihi: 15.07.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 11:12

Bakanlardan 15 Temmuz paylaşımları: Karanlık oyunlar destansı direnişle bozuldu

FETÖ terör örgütü, 15 Temmuz gecesi darbeye kalkıştı. Türk halkının destansı direnişiyle bozguna uğradı. Dünyaya örnek olan bu demokrasi destanı, 7 yılı geride bıraktı. Bakanlar, 15 Temmuz paylaşımları ile bir kez daha şehitleri andı. Her birinin mesajında aynı vurgu vardı: Başaramayacaksınız…

Bakanlardan 15 Temmuz paylaşımları: Karanlık oyunlar destansı direnişle bozuldu

FETÖ terör örgütü, 15 Temmuz gecesi darbeye kalkıştı. Türk halkının destansı direnişiyle bozguna uğradı. Dünyaya örnek olan bu demokrasi destanı, 7 yılı geride bıraktı. Bakanlar, 15 Temmuz paylaşımları ile bir kez daha şehitleri andı. Her birinin mesajında aynı vurgu vardı: Başaramayacaksınız…

Bakanlardan 15 Temmuz paylaşımları: Karanlık oyunlar destansı direnişle bozuldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti.

Ne vatanımıza kasteden hainleri ne de canları pahasına ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızı unutmadık.

Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum.

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Bakanlardan 15 Temmuz paylaşımları: Karanlık oyunlar destansı direnişle bozuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde ülkemizin her bir köşesinde;

TürkiyeYüzyılı'nın kahramanı olan şehitlerimizi, gazilerimizi ve ellerindeki Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızla hainlere dur diyen milyonlarca vatan evladını en güçlü şekilde anacağız.

Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi haykıracağız:

''BAŞARAMAYACAKSINIZ!

Milletimizi bölemeyeceksiniz!

Bayrağımızı indiremeyeceksiniz!

Vatanımızı parçalayamayacaksınız!

Devletimizi yıkamayacaksınız!

Ezanlarımızı susturamayacaksınız!

Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz!

Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız!

Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz!

Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz!

Bakanlardan 15 Temmuz paylaşımları: Karanlık oyunlar destansı direnişle bozuldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:

Yüce Milletimiz, 15 Temmuz'da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye'yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralamıştır. Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bakanlardan 15 Temmuz paylaşımları: Karanlık oyunlar destansı direnişle bozuldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

#TürkiyeYüzyılı'nın Kahramanlarına minnettarız.

Vatanımıza, İstiklal ve istikbalimize, bayrağımıza, şehitlerimizin emanetine her daim sahip çıkacağız.

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