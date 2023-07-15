Giriş Tarihi: 15.07.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 11:12

Bakanlardan 15 Temmuz paylaşımları: Karanlık oyunlar destansı direnişle bozuldu

FETÖ terör örgütü, 15 Temmuz gecesi darbeye kalkıştı. Türk halkının destansı direnişiyle bozguna uğradı. Dünyaya örnek olan bu demokrasi destanı, 7 yılı geride bıraktı. Bakanlar, 15 Temmuz paylaşımları ile bir kez daha şehitleri andı. Her birinin mesajında aynı vurgu vardı: Başaramayacaksınız…