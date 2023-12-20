Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku

Rapor doğrultusunda Gürkan ve olay tarihinde belediyenin Destek Hizmetleri Müdürü olan ve şu anda Hal Müdürü olarak çalışan Kader Pajo hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Gürkan ve Pajo'nun ayrıca 3 yıllığına kiraya verilen ve sözleşmesi biten taşınmazları tahliye ettirmeyerek, kiracılara haksız menfaat sağladıkları saptandı.