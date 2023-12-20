Giriş Tarihi: 20.12.2023 07:46
Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
07:49
Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku
CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 2015- 2017 yılları arasında 3 sözleşmeli bilgisayar programcısını gerekli yeterlilikleri sağlamamasına rağmen işe aldığı ortaya çıktı. Gürkan'ın, KPDS sınavından 60-69 alması gerekirken sadece İngilizce "Kırkpınar Yağlı Güreşleri" isimli bir kitaba imza atan Aydemir A.'yı işe aldığı saptandı. Savcılık belediyenin "programcı" olarak kadrosuna kattığı 3 ismin yabancı dil bilgisine sahip olduklarını belgeleyecek ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlik kriterlerini esas almayarak işe alım yaptığını ortaya koydu.