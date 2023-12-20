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Haberler Galeri Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku
Giriş Tarihi: 20.12.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 07:49

Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 2015- 2017 yılları arasında 3 sözleşmeli bilgisayar programcısını gerekli yeterlilikleri sağlamamasına rağmen işe aldığı ortaya çıktı. Gürkan'ın, KPDS sınavından 60-69 alması gerekirken sadece İngilizce "Kırkpınar Yağlı Güreşleri" isimli bir kitaba imza atan Aydemir A.'yı işe aldığı saptandı. Savcılık belediyenin "programcı" olarak kadrosuna kattığı 3 ismin yabancı dil bilgisine sahip olduklarını belgeleyecek ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlik kriterlerini esas almayarak işe alım yaptığını ortaya koydu.

Mustafa Sait ÖZKAN
Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, gerekli yabancı dil bilgisi yeterlilik şartlarını taşımayan 3 kişiyi sözleşmeli bilgisayar programcısı olarak işe aldığı ortaya çıktı. Skandal İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin denetimine takıldı.

Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku

Edirne'de CHP'den yeniden belediye başkanı seçilebilmek için aday adaylığını da açıklayan Gürkan hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. Mülkiye müfettişlerince hazırlanan rapor Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı.

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Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku

Rapor doğrultusunda Gürkan ve olay tarihinde belediyenin Destek Hizmetleri Müdürü olan ve şu anda Hal Müdürü olarak çalışan Kader Pajo hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Gürkan ve Pajo'nun ayrıca 3 yıllığına kiraya verilen ve sözleşmesi biten taşınmazları tahliye ettirmeyerek, kiracılara haksız menfaat sağladıkları saptandı.

Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku

BULGARİSTAN'DA OKUDU DİYE İŞE ALDILAR

SABAH'ın ulaştığı iddianameye göre, Aybatur Y. belediye başkanı Gürkan'ın imzasıyla 11 Temmuz 2017'de tam zamanlı "sözleşmeli programcı" olarak işe başlatıldı. Mülkiye müfettişlerinin atama belgelerinde yaptığı araştırmaya göre, Aybatur Y. Bulgaristan Varna Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler programı mezunuydu ve Türkçe- Bulgarca, Bulgarcadan Türkçe'ye tercüme edebileceğine ilişkin Tercüman Yemin Tutanağına rastlandı.

Ballı atamalar müfettişlere takıldı! CHP’li belediye başkanına hapis şoku

YÖKDİL BELGESİNİ ATANDIKTAN 2 YIL SONRA ALDI

Aydemir A. isimli kişinin ise " sözleşmeli programcı" olarak 28 Aralık 2015'te işe girdi. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilen atama belgeleri arasında, Aydemir A.'ya ait İngilizce yazılmış "Kırkpınar Oil Wrestling" adlı kitaba rastlandı.

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