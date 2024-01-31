Giriş Tarihi: 31.01.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
08:50
Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim manifestosunu açıkladı: 7’den 70’e herkese dokunan projeler var!
31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala siyasi partilerin genel merkezinde hareketlilik başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin yerel seçim manifestosunu açıkladı. Afetlere dirençli Türkiye vurgusunun yapıldığı beyannamede kadın, aile gençlik, demokrasi terörle mücadeleye kadar pek çok alan yer aldı. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, AK Parti'nin seçim manifestosunda 7'den 70'e her kesime dokunan projenin yer aldığını açıkladı. "Belli ki, AK Parti, yeni dönemde 22 yıldır sürdürdüğü sosyal belediyecilik anlayışını bir adım daha öteye taşımak istiyor" ifadelerini kullandı. İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı…