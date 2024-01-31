Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim manifestosunu açıkladı: 7’den 70’e herkese dokunan projeler var!

Örneğin, gençlere dijital okuryazarlık eğitimler için 'Mahalle Gençlik Atölyeleri' geliştirilecek. 'Genç Kooperatifleri' kurulup girişimci gençlerin bir araya gelmesi teşvik edilecek. Öğrencilere istihdam olanakları da yaygınlaşacak.

Örneğin, yaşlılar ile gençleri buluşturacak platformlar kurulacak. 'Tecrübe Konuşuyor' projesiyle mahallelerde yaşlıların tecrübelerini paylaşabilecekleri platformlar oluşturulacak. Sanayi ve ticari olarak gelişmiş olan illerde 'Yaşlı Yaşam Şehirleri' kurulacak. Yaşlı bireylerin sosyal hayatlarının devam etmesi sağlanacak. Dijital araçları kullanmalarına destek verilecek. Sağlık okuryazarlığı düzeyleri artırılacak. Yaşlı duyarlı parklar kurulacak. İkamet ettikleri konutları ihtiyaçlarına göre dönüşecek.