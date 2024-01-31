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Giriş Tarihi: 31.01.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 08:50

Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim manifestosunu açıkladı: 7’den 70’e herkese dokunan projeler var!

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala siyasi partilerin genel merkezinde hareketlilik başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin yerel seçim manifestosunu açıkladı. Afetlere dirençli Türkiye vurgusunun yapıldığı beyannamede kadın, aile gençlik, demokrasi terörle mücadeleye kadar pek çok alan yer aldı. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, AK Parti'nin seçim manifestosunda 7'den 70'e her kesime dokunan projenin yer aldığını açıkladı. "Belli ki, AK Parti, yeni dönemde 22 yıldır sürdürdüğü sosyal belediyecilik anlayışını bir adım daha öteye taşımak istiyor" ifadelerini kullandı. İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı…

DİLEK GÜNGÖR
Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim manifestosunu açıkladı: 7’den 70’e herkese dokunan projeler var!

31 Mart seçimleri yaklaşıyor. Siyasi partiler hareketli...

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim manifestosunu açıkladı. Beyannamede, 7'den 70'e her kesime dokunan birçok proje var. Belli ki, AK Parti, yeni dönemde 22 yıldır sürdürdüğü sosyal belediyecilik anlayışını bir adım daha öteye taşımak istiyor.

Manifestoda neler mi var?

Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim manifestosunu açıkladı: 7’den 70’e herkese dokunan projeler var!

Aileler, kadınlar, gençler, engelliler, yaşlılar, gaziler, şehit yakınları ve ihtiyaç sahipleri...

Bu gruplar, AK Parti Belediyeciliği'nin merkezinde yer almaya devam ediyor.

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Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim manifestosunu açıkladı: 7’den 70’e herkese dokunan projeler var!

Örneğin, kadınlar için 'girişim akademisi' kurulacak. Burada kadınlara girişimcilik, finansal okuryazarlık, pazarlama, teknoloji, e-ticaret eğitimleri verilecek.

Örneğin, çocukların daha güvenli ortamlarda ve daha fazla oyun odaklı sosyalleşmelerini sağlamak için 'Çocuk Sokağı' ve 'Çocuk Köyü' modeli geliştirilecek. Hayata hazırlık atölyeleri, bilim merkezleri, kütüphaneler, kodlama eğitim programları yaygınlaşacak.

Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim manifestosunu açıkladı: 7’den 70’e herkese dokunan projeler var!

Örneğin, gençlere dijital okuryazarlık eğitimler için 'Mahalle Gençlik Atölyeleri' geliştirilecek. 'Genç Kooperatifleri' kurulup girişimci gençlerin bir araya gelmesi teşvik edilecek. Öğrencilere istihdam olanakları da yaygınlaşacak.

Örneğin, yaşlılar ile gençleri buluşturacak platformlar kurulacak. 'Tecrübe Konuşuyor' projesiyle mahallelerde yaşlıların tecrübelerini paylaşabilecekleri platformlar oluşturulacak. Sanayi ve ticari olarak gelişmiş olan illerde 'Yaşlı Yaşam Şehirleri' kurulacak. Yaşlı bireylerin sosyal hayatlarının devam etmesi sağlanacak. Dijital araçları kullanmalarına destek verilecek. Sağlık okuryazarlığı düzeyleri artırılacak. Yaşlı duyarlı parklar kurulacak. İkamet ettikleri konutları ihtiyaçlarına göre dönüşecek.

Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim manifestosunu açıkladı: 7’den 70’e herkese dokunan projeler var!

Örneğin, engelli bireyler için oluşturulan 'Engelsiz Yaşam Merkezleri' yeniden yapılanacak, engel türlerine göre branşlaşacak. 'Engelsiz Kütüphaneler yaygınlaşacak. Engelliler ürettikleri ürünleri açılacak olan 'Engelsiz Satış Merkezleri'nde satabilecek.

Örneğin, hastalık veya tedavi amacıyla başka bir şehirde uzun dönem kalmak zorunda olan refakatçilerin barındığı konukevlerinin koşulları tüm ihtiyaçlar karşılanacak şekilde dizayn edilecek.

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