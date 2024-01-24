Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
09:35
Başkan Erdoğan ilan edecek: AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları bugün belli oluyor!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir belediye başkan adaylarını ilan etti. Geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda da İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıklanmasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Erdoğan, bugün ATO Congresium'da yapılacak toplantıda Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.