Başkan Erdoğan ilan edecek: AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları bugün belli oluyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da Hamza Dağ'ın isimleri açıklandı.