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Haberler Galeri Başkan Erdoğan ilan edecek: AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları bugün belli oluyor!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 09:35

Başkan Erdoğan ilan edecek: AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları bugün belli oluyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir belediye başkan adaylarını ilan etti. Geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda da İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıklanmasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Erdoğan, bugün ATO Congresium'da yapılacak toplantıda Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Başkan Erdoğan ilan edecek: AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları bugün belli oluyor!

Cumhur İttifakı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirdiği kongrelerde belediye başkan adaylarını açıkladı.

Başkan Erdoğan ilan edecek: AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları bugün belli oluyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da Hamza Dağ'ın isimleri açıklandı.

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Başkan Erdoğan ilan edecek: AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları bugün belli oluyor!

AK PARTİ ANKARA İLÇE BAŞKAN ADAYLARI BUGÜN AÇIKLANACAK

Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ATO Congresium'da yapılacak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını da ilan edecek.

Başkan Erdoğan ilan edecek: AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları bugün belli oluyor!

5 İLÇEDE MHP ADAYI DESTEKLENECEK

Buna göre AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak. Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayları desteklenecek.

Başkan Erdoğan ilan edecek: AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları bugün belli oluyor!

ADAYLIKLAR TEBLİĞ EDİLDİ

Büyükşehirde Turgut Altınok isminin açıklanmasının ardından AK Parti'de Ankara için isimleri belli olanlara adaylıkları tebliğ edildi.

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