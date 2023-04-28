Giriş Tarihi: 28.04.2023 07:51
Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
07:51
Başkan Erdoğan yayından önce de rahatsızmış ancak ısrar etmiş; Nedeni ise...
Hilal Kaplan bugünkü yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adeta bir turnusol kağıdına dönüşen rahatsızlığına ilişkin önemli notlara yer verdi. Başkan Erdoğan'ın yayına çıkmadan önce de rahatsız olduğunu belirten Kaplan şu sözlerle ısrarını ve nedenini açıkladı: "Erdoğan yayın öncesi de rahatsızlıktan muzdaripti, doktorları yayına çıkmamasını istemişti ancak Erdoğan "Söz verdik" diyerek mide rahatsızlığına rağmen yayına çıkmıştı. Israrının nedeni ise..."