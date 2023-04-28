Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Başkan Erdoğan yayından önce de rahatsızmış ancak ısrar etmiş; Nedeni ise...
Giriş Tarihi: 28.04.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 07:51

Başkan Erdoğan yayından önce de rahatsızmış ancak ısrar etmiş; Nedeni ise...

Hilal Kaplan bugünkü yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adeta bir turnusol kağıdına dönüşen rahatsızlığına ilişkin önemli notlara yer verdi. Başkan Erdoğan'ın yayına çıkmadan önce de rahatsız olduğunu belirten Kaplan şu sözlerle ısrarını ve nedenini açıkladı: "Erdoğan yayın öncesi de rahatsızlıktan muzdaripti, doktorları yayına çıkmamasını istemişti ancak Erdoğan "Söz verdik" diyerek mide rahatsızlığına rağmen yayına çıkmıştı. Israrının nedeni ise..."

HİLAL KAPLAN
Başkan Erdoğan yayından önce de rahatsızmış ancak ısrar etmiş; Nedeni ise...

Dünya lideri olmanın zor bir iş olduğunu söylemek için Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Her açıklamanız, her adımınız olay oluyor, dünya basını aksırsanız haber yapıyor.

Bunlar normal ama mesele Erdoğan olunca, Batı basını her zaman olduğu gibi ipin ucunu kaçırıyor, dezenformasyon havada uçuşuyor.

Başkan Erdoğan yayından önce de rahatsızmış ancak ısrar etmiş; Nedeni ise...

Ne yaşanmıştı, hatırlayalım. Başkan Erdoğan, katıldığı bir canlı yayına geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Fakat rahatsızlığına rağmen, aradan sonra yayına döndü ve rahatsızlığının hafif olduğunu, yoğun temposundan ötürü midesini üşüttüğünü açıkladı. Hatta izleyenlerden helallik istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan yayından önce de rahatsızmış ancak ısrar etmiş; Nedeni ise...

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Erdoğan yayın öncesi de rahatsızlıktan muzdaripti, doktorları yayına çıkmamasını istemişti ancak Erdoğan "Söz verdik" diyerek mide rahatsızlığına rağmen yayına çıkmıştı. Israrının nedeni, halkına duyduğu saygıydı.
Erdoğan etiyle kemiğiyle yayına geri döndü, rahatsızlığının hafif olduğunu vurguladı. Ancak canlı yayına ara verilen o 20 dakikada ülkede zaman yavaşladı sanki. Yoldaşı, muhalifi çoğunluk üzüldü, dua etti. Soysuzların sevinci, onların kansızlığından olduğu için değinmeye lüzum yok.

Başkan Erdoğan yayından önce de rahatsızmış ancak ısrar etmiş; Nedeni ise...

Ancak sadece ülke bazında değil, dünya basınında da bu rahatsızlık yer buldu. France 24, haberi KJ'den şöyle duyurdu: "Erdoğan seçim çalışmalarını iptal etti. Türkiye Cumhurbaşkanı bir gününü daha iptal etti." Financial Times'tan Deutsche Welle'ye Erdoğan'ın bir günlük programını iptal etmesi haber oldu.

Başkan Erdoğan yayından önce de rahatsızmış ancak ısrar etmiş; Nedeni ise...

Yine azılı bir Türkiye düşmanı olan Council on Foreign Relations uzmanı Steven Cook şöyle yazdı:

SON DAKİKA