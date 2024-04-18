Başkan Erdoğan yine şaşırtmadı! Dünyaya liderlik dersi verdi

17 Nisan 2024, saat 12.15, AK Parti Grup Toplantısı... Heyecanlı gözler O'na kilitlenmişti. Seçim yorgunu ama umduğu sonuçları alamamış kadrolar liderin ne diyeceğini merakla bekliyordu. Konuşması tam manasıyla bir liderlik dersiydi. Ne abartılı tepki ne de hayalcilik söz konusu idi. Her cümle titizlikle seçilmiş, yerli yerine oturtulmuştu.



