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Haberler Galeri Başkan Erdoğan yine şaşırtmadı! Dünyaya liderlik dersi verdi
Giriş Tarihi: 18.04.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 06:59

Başkan Erdoğan yine şaşırtmadı! Dünyaya liderlik dersi verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderisoğlu Başkan Erdoğan'ın TBMM'deki grup toplantısındaki; "Milletimiz, bizden kapsamlı, samimi ve cesur bir özeleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo tevile gerek duymayacak kadar nettir" sözleri ile dünyaya liderlik dersi verdiğini belirtti. Ayrıca Müderrisoğlu Başkan Erdoğan'ın 31 Mart 2024 seçimlerinin içeriğini, fırsat ve risklerini iyi analiz ettiğini ve atacağı adımlarlar ile Türkiye Yüzyılı Vizyonu'na uygun yürüyüşünü sürdüreceğini söyledi.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Başkan Erdoğan yine şaşırtmadı! Dünyaya liderlik dersi verdi

Aslında O'nu, kritik anlardaki duruşuna bizzat tanık olmuştuk. Dün de bizi şaşırtmadı. 2010'daki anayasa değişikliği paketinin parti kapatmayı güçleştiren maddesi TBMM Genel Kurulu'nda reddedilmişti.

Başkan Erdoğan yine şaşırtmadı! Dünyaya liderlik dersi verdi

Meclis'in bahçesinde milletvekilleriyle sohbet ederken ilk haber geldi. Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, oylama sonucunu kendisine gösterdiğinde etrafı bir anda milletvekilleri ile sarıldı.
Moraller bozuktu. O, "Tüm arkadaşlar genel kurula dönsün. Paketin kalan maddelerine sahip çıkın" dedi, telaşı hızla yatıştırdı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti tek başına iktidar gücünü kaybettiğinde de milletin iradesine saygı temelinde yine aynı kararlılık ve inançla dimdik durmuştu.

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Başkan Erdoğan yine şaşırtmadı! Dünyaya liderlik dersi verdi

17 Nisan 2024, saat 12.15, AK Parti Grup Toplantısı... Heyecanlı gözler O'na kilitlenmişti. Seçim yorgunu ama umduğu sonuçları alamamış kadrolar liderin ne diyeceğini merakla bekliyordu. Konuşması tam manasıyla bir liderlik dersiydi. Ne abartılı tepki ne de hayalcilik söz konusu idi. Her cümle titizlikle seçilmiş, yerli yerine oturtulmuştu.

Başkan Erdoğan yine şaşırtmadı! Dünyaya liderlik dersi verdi

Hitabında, 4 ana noktaya odaklandı...
1- "Demokrasimizin bir sandık sınavından daha başarıyla çıkmasını sağladık" diyerek seçmenin takdirini olduğu gibi kabul edip saygın bir konuma yerleştirdi.

Başkan Erdoğan yine şaşırtmadı! Dünyaya liderlik dersi verdi

2- "Yerel iktidar-Merkezi iktidar" ayrımı yapan ve yerel özerkliği çağrıştıracak girişimlerde bulunanlara keskin şekilde set çekti. "81 ilimizde tek bir iktidar vardır, o da 14-28 Mayıs seçimleriyle milletin ülkeyi yönetme vazifesi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir" dedi!

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