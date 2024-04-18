Giriş Tarihi: 18.04.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
06:59
Başkan Erdoğan yine şaşırtmadı! Dünyaya liderlik dersi verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderisoğlu Başkan Erdoğan'ın TBMM'deki grup toplantısındaki; "Milletimiz, bizden kapsamlı, samimi ve cesur bir özeleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo tevile gerek duymayacak kadar nettir" sözleri ile dünyaya liderlik dersi verdiğini belirtti. Ayrıca Müderrisoğlu Başkan Erdoğan'ın 31 Mart 2024 seçimlerinin içeriğini, fırsat ve risklerini iyi analiz ettiğini ve atacağı adımlarlar ile Türkiye Yüzyılı Vizyonu'na uygun yürüyüşünü sürdüreceğini söyledi.