Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesi kararı! Tarih belli oldu

"TÜRKİYE YÜZYILI ŞEHİRLERİ İÇİN GERÇEK BELEDİYECİLİK"

Bu arada AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın koordinesinde, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlanan yerel seçim beyannamesinin çalışmalarına, 15 Ocak'ta yapılacak aday tanıtım toplantısına yetişmesi için hız verildi.