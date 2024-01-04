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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesi kararı! Tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 04.01.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 12:29

Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesi kararı! Tarih belli oldu

AK Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında deprem bölgesine yönelik özel çalışma yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin birinci yılında 6-9 Şubat'ı bölge ziyaretlerine ayırması planlanıyor. Yapımı tamamlanan bazı deprem konutlarının da Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

AA
Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesi kararı! Tarih belli oldu

Aday tespit çalışmalarını büyük oranda tamamlayan, 7 ve 15 Ocak'ta belediye başkan adaylarını kamuoyuyla paylaşacak AK Parti'nin saha çalışmasına dönük programı da netleşmeye başladı.

Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesi kararı! Tarih belli oldu

Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, deprem bölgesine yönelik özel bir program hazırlanıyor.

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Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesi kararı! Tarih belli oldu

BAŞKAN ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR

Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli 11 kenti etkileyen depremlerin birinci yılında 6-9 Şubat'ı deprem bölgesine ayırması planlanan program kapsamında, depremzedelerle bir araya gelinmesi ve yaraların sarılmasına yönelik çalışmaları kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesi kararı! Tarih belli oldu

Yapımı tamamlanan bazı deprem konutlarının da Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesi kararı! Tarih belli oldu

"TÜRKİYE YÜZYILI ŞEHİRLERİ İÇİN GERÇEK BELEDİYECİLİK"

Bu arada AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın koordinesinde, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlanan yerel seçim beyannamesinin çalışmalarına, 15 Ocak'ta yapılacak aday tanıtım toplantısına yetişmesi için hız verildi.

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