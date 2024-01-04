Giriş Tarihi: 04.01.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
12:29
Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesi kararı! Tarih belli oldu
AK Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında deprem bölgesine yönelik özel çalışma yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin birinci yılında 6-9 Şubat'ı bölge ziyaretlerine ayırması planlanıyor. Yapımı tamamlanan bazı deprem konutlarının da Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.