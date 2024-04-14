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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’dan küresel barış için diplomasi atağı! 12 yılın ardından kritik ziyaret
Giriş Tarihi: 14.04.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 06:45

Başkan Erdoğan’dan küresel barış için diplomasi atağı! 12 yılın ardından kritik ziyaret

Mahalli idari seçimlere giden süreçte yoğun programı nedeniyle yurt dışı seyahatlerini ve kabullerini ileri bir tarihe alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramın ardından diplomasi atağı yapacak. Başkan Erdoğan 12 yılın ardından 22 Nisan'da Bağdat'a kritik ziyaret yapacak. Erdoğan,18 Nisan'da Tanzanya Cumhurbaşkanı'yla, 24 Nisan'da ise Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Türkiye'de bir araya gelecek.

Fatma GÖKSU
Başkan Erdoğan’dan küresel barış için diplomasi atağı! 12 yılın ardından kritik ziyaret

Türkiye, 12 yılın ardından Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştirmiş olacak. Başkan Erdoğan 22 Nisan'da Bağdat'a gidecek. Bölgesel istikrar açısından büyük öneme sahip ziyaret kapsamında terörle mücadeleden kalkınma yolu projesine kadar bir dizi proje ve konular masada olacak.

Başkan Erdoğan’dan küresel barış için diplomasi atağı! 12 yılın ardından kritik ziyaret

Başkan Erdoğan'ın sıklıkla "Teröristan kurmak isteyenler yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız. İnşallah bu yazın Irak sınırları ile ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız" ifadelerinin ardından yapılacak olan Irak ziyareti büyük önem taşıyor.

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Başkan Erdoğan’dan küresel barış için diplomasi atağı! 12 yılın ardından kritik ziyaret

NİSANDA 3 ÖNEMLİ KONUK AĞIRLANACAK

Başkan Erdoğan, nisan ayında 3 önemli konuğu da Ankara'da ağırlayacak. İlk konuk, 18 Nisan'da Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan olacak. İkili ve bölgesel konuları görüşecek olan liderler, Tanzanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunacak.

Başkan Erdoğan’dan küresel barış için diplomasi atağı! 12 yılın ardından kritik ziyaret

10 YIL SONRA CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE ZİYARET

Erdoğan'ın Nisan ayındaki ikinci konuğu ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olacak. 24 Nisan'da Ankara'ya gelecek olan Steınmeıer'in ziyaretiyle birlikte 10 yıl aradan sonra ilk kez Almanya'dan Cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleşecek.

Başkan Erdoğan’dan küresel barış için diplomasi atağı! 12 yılın ardından kritik ziyaret

GÖZLER ERDOĞAN- PUTİN GÖRÜŞMESİNDE OLACAK

Nisan ayında Türkiye'ye gelmesi beklenen üçüncü isim ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Putin'in ziyareti de dünya kamuoyu tarafından da merakla bekleniyor. Liderler görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları ve Karadeniz tahıl girişimini de masaya yatıracak.

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