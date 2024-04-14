Giriş Tarihi: 14.04.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
06:45
Başkan Erdoğan’dan küresel barış için diplomasi atağı! 12 yılın ardından kritik ziyaret
Mahalli idari seçimlere giden süreçte yoğun programı nedeniyle yurt dışı seyahatlerini ve kabullerini ileri bir tarihe alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramın ardından diplomasi atağı yapacak. Başkan Erdoğan 12 yılın ardından 22 Nisan'da Bağdat'a kritik ziyaret yapacak. Erdoğan,18 Nisan'da Tanzanya Cumhurbaşkanı'yla, 24 Nisan'da ise Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Türkiye'de bir araya gelecek.