Başkan Erdoğan’dan küresel barış için diplomasi atağı! 12 yılın ardından kritik ziyaret

NİSANDA 3 ÖNEMLİ KONUK AĞIRLANACAK



Başkan Erdoğan, nisan ayında 3 önemli konuğu da Ankara'da ağırlayacak. İlk konuk, 18 Nisan'da Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan olacak. İkili ve bölgesel konuları görüşecek olan liderler, Tanzanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunacak.



