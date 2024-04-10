Giriş Tarihi: 10.04.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
09:16
Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara talimat: Küskün seçmenin gönlüne girilecek
9 günlük Ramazan Bayramı tatili önceki gün başlarken tatilde AK Parti teşkilatları tam kadro sahada olacak. AK Parti teşkilatları seçmenle yüz yüze buluşmasını artırdı. Büyükşehirlerde yaşayan küskün seçmenin gönüllerine girme çalışmalarına hız verildi. Depremzedeler başta olmak üzere şehit aileleri de ihmal edilmiyor. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak seçim sonucu değerlendirme anket çalışması bayram boyunca sürdürülecek.