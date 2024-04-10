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Giriş Tarihi: 10.04.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 09:16

Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara talimat: Küskün seçmenin gönlüne girilecek

9 günlük Ramazan Bayramı tatili önceki gün başlarken tatilde AK Parti teşkilatları tam kadro sahada olacak. AK Parti teşkilatları seçmenle yüz yüze buluşmasını artırdı. Büyükşehirlerde yaşayan küskün seçmenin gönüllerine girme çalışmalarına hız verildi. Depremzedeler başta olmak üzere şehit aileleri de ihmal edilmiyor. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak seçim sonucu değerlendirme anket çalışması bayram boyunca sürdürülecek.

Fatma GÖKSU
Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara talimat: Küskün seçmenin gönlüne girilecek

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda sahayı boş bırakmayan AK Parti teşkilatı, bayram tatilinde de çalışmalarına ara vermiyor. Ev ziyaretlerini artıran teşkilatlar, 6 Şubat depremi nedeniyle evinde ve yurdunda kalan depremzedeleri asla yalnız bırakmıyor.

Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara talimat: Küskün seçmenin gönlüne girilecek

Deprem illerinden gelen vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor, sorunları dinleniyor. Şehit ve gazi yakınları da asla unutulmuyor. Bayram ziyaretleri kapsamında depremzedeler, şehit-gazi yakınları, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ile kanaat önderleri ile bayramlaşma törenleri düzenlenecek. Gönlüne ve evine girilmedik vatandaş kalmayana dek ev ziyaretleri artırılacak.

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Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara talimat: Küskün seçmenin gönlüne girilecek

BÜYÜKŞEHİRLER MERCEK ALTINDA

Yerel seçimlerin ardından seçim sonucu analizleri yapan AK Parti, tüm kadroları ile sahaya indi.

Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara talimat: Küskün seçmenin gönlüne girilecek

Milletvekillerinden, genel başkanlarına, kadın kollarından gençlik kollarına il ilçe ve mahalle teşkilatına kadar tüm birimler kendi seçim bölgesinde teyakkuz halinde bulunuyor.

Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara talimat: Küskün seçmenin gönlüne girilecek

Bayramı verimli geçirmek adına seçim bölgesinde ziyaretlere ağırlık verilecek. Özellikle oy kaybı yaşanan iller için çalışmalara ağırlık verildi.

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