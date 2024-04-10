Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara talimat: Küskün seçmenin gönlüne girilecek

Deprem illerinden gelen vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor, sorunları dinleniyor. Şehit ve gazi yakınları da asla unutulmuyor. Bayram ziyaretleri kapsamında depremzedeler, şehit-gazi yakınları, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ile kanaat önderleri ile bayramlaşma törenleri düzenlenecek. Gönlüne ve evine girilmedik vatandaş kalmayana dek ev ziyaretleri artırılacak.