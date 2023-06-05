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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın bakan tercihlerinin satır aralarında ne yatıyor? İşte yeni kabinenin şifreleri!
Giriş Tarihi: 05.06.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 07:38

Başkan Erdoğan'ın bakan tercihlerinin satır aralarında ne yatıyor? İşte yeni kabinenin şifreleri!

Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve kamuoyunda büyük heyecanla karşılanan yeni kabineyi değerlendirdi. Türkiye Yüzyılı'nın ilk 'Bakanlar Kurulu' için "Bir isim verilecek olsa, en uygunu 'Türkiye Yüzyılı Takımı' olur" diyen Müderrisoğlu Başkan Erdoğan'ın tercihlerinin şifrelerini masaya yatırdı. İşte yeni kabine belirlenirken dikkate alınan ve öncelenen konular

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Başkan Erdoğan’ın bakan tercihlerinin satır aralarında ne yatıyor? İşte yeni kabinenin şifreleri!

Yeni Kabine için bir isim verilecek olsa, en uygunu "Türkiye Yüzyılı Takımı" olur. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci hem de Cumhuriyetin yeni asrının ilk kabinesi kurarken, dikkate değer öncelikler gözettiği mesajını verdi. Yeni Kabine'nin dağılımı ve konuların ağırlığı bize gösteriyor ki…

Önümüzdeki dönemde "ekonomi" ilk sırada yer alacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, hayat pahalılığı ile mücadele ve refah artışı ana başlıklar olacak. Burada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ismini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la birlikte anmak zorundayız.

Başkan Erdoğan’ın bakan tercihlerinin satır aralarında ne yatıyor? İşte yeni kabinenin şifreleri!

Şimşek, "Öngörülebilir, şeffaf, rasyonel" ekonomi vaat ederken AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nin ekonomi ile ilgili bölümünü yazan Yılmaz ise tam bir denge ve koordinasyon adamı olarak kritik rol oynayacak. Tabiri caizse Şimşek, alacağı zorlu kararların piyasa kısmında, Yılmaz ise Külliye ve TBMM ayağında sorumluluk üstlenecek.

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Başkan Erdoğan’ın bakan tercihlerinin satır aralarında ne yatıyor? İşte yeni kabinenin şifreleri!

Elbette diplomasi ve güvenlik politikaları da Hükümet'in mühim dosyaları arasındaki ehemmiyetini koruyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun süreli Dışişleri Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine MİT Başkanı Hakan Fidan'ın getirilmesi, Sn. Cumhurbaşkanımızın bilinçli tercihini yansıtıyor. Fidan, beka meselesi olarak görülen tüm dış politik meselelerde gerek çözüm geliştirilmesi gerekse stratejilerin belirlenmesinde her an mutfak çalışmasının içindeydi.

Başkan Erdoğan’ın bakan tercihlerinin satır aralarında ne yatıyor? İşte yeni kabinenin şifreleri!

Körfez ülkeleri, Mısır ve Suriye ile normalleşme, Libya ve Karabağ'da inisiyatif alınması, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği noktasında ortak tutum belgesi yazımında Fidan tüm süreçlerin odağında idi. Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler'in, Milli Savunma Bakanlığı'na atanmasını da Türkiye eksenli dış politika ve terörü sona erdirme iradesi ile birlikte okumak gerekiyor. Güler-Fidan arasındaki güven ilişkisi ve etkili iletişimin somut faydaları ilerleyen günlerde belirgin şekilde hissedilecektir.

Başkan Erdoğan’ın bakan tercihlerinin satır aralarında ne yatıyor? İşte yeni kabinenin şifreleri!

Güler demişken… Demokrat, anayasaya bağlı, işine odaklı, ön plana çıkmaktan uzak duran bir kişilikten söz ettiğimizin de altını çizelim. Güvenlik mimarisinde elbette İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da hayati konumda olacak. İstanbul Valiliği'nden geldiği için deprem riski yönetimi ve sığınmacıların ülkelerine gönüllü ve güvenli dönüşüne dair bilgi birikimini de uygulamaya dönüştürecektir.

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