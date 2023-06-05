Giriş Tarihi: 05.06.2023 07:38
Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
07:38
Başkan Erdoğan'ın bakan tercihlerinin satır aralarında ne yatıyor? İşte yeni kabinenin şifreleri!
Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve kamuoyunda büyük heyecanla karşılanan yeni kabineyi değerlendirdi. Türkiye Yüzyılı'nın ilk 'Bakanlar Kurulu' için "Bir isim verilecek olsa, en uygunu 'Türkiye Yüzyılı Takımı' olur" diyen Müderrisoğlu Başkan Erdoğan'ın tercihlerinin şifrelerini masaya yatırdı. İşte yeni kabine belirlenirken dikkate alınan ve öncelenen konular