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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’ın kimlik numarası üzerinden kirli plan! O soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 14:49

Başkan Erdoğan’ın kimlik numarası üzerinden kirli plan! O soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı

FETÖ'nün sosyal medya propaganda sorumlusu Cevheri Güven ile bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan köstebek polis memurunun görev yaptığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasıyla sorgulandığı ortaya çıkmıştı. Yapılan idari soruşturmada, TC kimlik numarasıyla yapılan ihbarın Ukranya ya da internet tabanlı uygulamalar üzerinden yapılan telefon aramasıyla geldiği tespit edildi. Sorguyu yapan polis memurunun TC kimlik numarasını sorguladıktan sonra yaşananları tutanak altına aldığı, kusurunun bulunmadığı belirlendi. FETÖ tarafından yapıldığı düşünülen ihbarla Başkan Erdoğan'ın TC kimlik numarasıyla tutulan tutanağın daha sonra ele geçirilerek dezenformasyon amaçlı kullanılmasının planlandığı değerlendirildi.

Halit TURAN
Başkan Erdoğan’ın kimlik numarası üzerinden kirli plan! O soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı

FETÖ'nün sosyal medya propaganda sorumlusu Cevheri Güven ile bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan köstebek polis memuru Serkan Dinçer'in çalıştığı Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasıyla yapay zeka destekli "Asena" programı üzerinden sorgulandığı ortaya çıkmıştı.

Başkan Erdoğan’ın kimlik numarası üzerinden kirli plan! O soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı

SABAH'ın gündeme taşıdığı olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan idari soruşturmada sona gelindi.

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Başkan Erdoğan’ın kimlik numarası üzerinden kirli plan! O soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı

O BİRİMDEN BAŞKAN ERDOĞAN'IN BİLGİLERİ SORGULANDI
Teknik Büro Amirliği'nde çalışan polis memuru Alper B.'nin Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasını "ASENA" programından sorgulanmasıyla ilgili yürütülen idari soruşturmada, polis memurunun kasıtlı bir davranışının olmadığı sistemler üzerinden yapılan incelemede tespit edildi.

Başkan Erdoğan’ın kimlik numarası üzerinden kirli plan! O soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı

Narkotik Şubesindeki ihbar hattını arayan ihbarcının verdiği isim, soyisim ve TC kimlik numarasının her zamanki gibi sistemler üzerinden sorgulandığı, Başkan Erdoğan'ın TC kimlik numarasının sisteme girilmesiyle de uyarı ile karşılandığı tespit edildi.

Başkan Erdoğan’ın kimlik numarası üzerinden kirli plan! O soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı

İHBAR UKRAYNA YA DA İNTERNET TABANLI ARAMADAN YAPILDI
Polis memuru Alper B.'nin daha sonra ihbarcı ve verdiği diğer isimlerle ilgili de sorgulama yaptığı, isimlerin ve kimlik numaralarının birbirine uyuşmadığını tespit ederek yaşananları tutanak altına aldığı belirlendi. Arayan numaranın tespitine yönelik çalışmalarda ise sahte ihbarcının kullandığı numaranın Ukrayna ya da internet tabanlı bir telefon arama sistemi üzerinden yapıldığı belirlendi.

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