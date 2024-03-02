Başkan Erdoğan’ın kimlik numarası üzerinden kirli plan! O soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı

İHBAR UKRAYNA YA DA İNTERNET TABANLI ARAMADAN YAPILDI

Polis memuru Alper B.'nin daha sonra ihbarcı ve verdiği diğer isimlerle ilgili de sorgulama yaptığı, isimlerin ve kimlik numaralarının birbirine uyuşmadığını tespit ederek yaşananları tutanak altına aldığı belirlendi. Arayan numaranın tespitine yönelik çalışmalarda ise sahte ihbarcının kullandığı numaranın Ukrayna ya da internet tabanlı bir telefon arama sistemi üzerinden yapıldığı belirlendi.