Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
14:49
Başkan Erdoğan’ın kimlik numarası üzerinden kirli plan! O soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı
FETÖ'nün sosyal medya propaganda sorumlusu Cevheri Güven ile bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan köstebek polis memurunun görev yaptığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarasıyla sorgulandığı ortaya çıkmıştı. Yapılan idari soruşturmada, TC kimlik numarasıyla yapılan ihbarın Ukranya ya da internet tabanlı uygulamalar üzerinden yapılan telefon aramasıyla geldiği tespit edildi. Sorguyu yapan polis memurunun TC kimlik numarasını sorguladıktan sonra yaşananları tutanak altına aldığı, kusurunun bulunmadığı belirlendi. FETÖ tarafından yapıldığı düşünülen ihbarla Başkan Erdoğan'ın TC kimlik numarasıyla tutulan tutanağın daha sonra ele geçirilerek dezenformasyon amaçlı kullanılmasının planlandığı değerlendirildi.