Başkan Erdoğan’ın yoğun 2023 diplomasisi: 15 ülkeye 21 ziyarette bulundu, 7 zirveye katıldı

GAZZE İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından uluslararası temaslarını yoğunlaştıran Erdoğan, liderlerle yaptığı her görüşmede Gazze'yi gündeme taşıdı ve yoğun barış diplomasisi yürüttü.

Kasım ayında 6 ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 2 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese, sonrasında da kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır. Türk Devletleri Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş da diğer kuruluşlara örnek teşkil edecektir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi için 8 Kasım'da Özbekistan'ı ziyaret ederken, burada da "Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.