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Giriş Tarihi: 29.12.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 12:13

Başkan Erdoğan'ın yoğun 2023 diplomasisi: 15 ülkeye 21 ziyarette bulundu, 7 zirveye katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı boyunca uluslararası temaslarını yoğun bir şekilde sürdürürken, 15 ülkeye 21 ziyarette bulundu, 7 zirveye katıldı. 28 Mayıs tarihinde yapılan seçimden zaferle ayrılan Başkan Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı insanlık dışı saldırılara karşı yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, gerçekleştirdiği ziyaretlerde dünya liderlerine barış çağrısı yaptı.

AA
Başkan Erdoğan’ın yoğun 2023 diplomasisi: 15 ülkeye 21 ziyarette bulundu, 7 zirveye katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 15 ülkeye 21 ziyaret gerçekleştirdi ve 7 zirveye katıldı. Seçim sonrasında uluslararası temaslarını yoğunlaştıran Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ekim ayından itibaren liderlerle yaptığı her görüşmede Gazze'yi gündeme taşıdı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından mesaisinin büyük bölümünü bu bölgeye ayıran Erdoğan, yıl içinde birçok yabancı lideri de ağırladı.

Başkan Erdoğan’ın yoğun 2023 diplomasisi: 15 ülkeye 21 ziyarette bulundu, 7 zirveye katıldı

İLK YURT DIŞI ZİYARETLERİNİ KKTC VE AZERBAYCAN'A YAPTI

Bu yıl mayıs ayında ikinci turda sonuçlanan seçimin ardından yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretlerini 12 Haziran'da KKTC ve Azerbaycan'a yaptı.

Yurt dışı ziyaretleri kapsamında 7 zirveye katılan Başkan Erdoğan, temmuz ayında 5 yurt dışı ziyaret gerçekleştirdi. 10 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Körfez ülkeleri turu kapsamında 17-18-19 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretlerde bulunan Erdoğan, 20 Temmuz'da yeniden KKTC'ye gitti.

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Başkan Erdoğan’ın yoğun 2023 diplomasisi: 15 ülkeye 21 ziyarette bulundu, 7 zirveye katıldı

Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere 20 Ağustos'ta Macaristan'a ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentine günübirlik çalışma ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, 8 Eylül'de G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a giderken, 16-20 Eylül'de ziyaret ettiği ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katıldı.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 25 Eylül'de Nahçıvan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan’ın yoğun 2023 diplomasisi: 15 ülkeye 21 ziyarette bulundu, 7 zirveye katıldı

GAZZE İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından uluslararası temaslarını yoğunlaştıran Erdoğan, liderlerle yaptığı her görüşmede Gazze'yi gündeme taşıdı ve yoğun barış diplomasisi yürüttü.

Kasım ayında 6 ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 2 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese, sonrasında da kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır. Türk Devletleri Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş da diğer kuruluşlara örnek teşkil edecektir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi için 8 Kasım'da Özbekistan'ı ziyaret ederken, burada da "Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan’ın yoğun 2023 diplomasisi: 15 ülkeye 21 ziyarette bulundu, 7 zirveye katıldı

11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere, Suudi Arabistan'a ziyarette bulunan Erdoğan, Zirve'de, "İslam dünyası olarak Filistinli kardeşlerimizi elbette sahipsiz ve çaresiz bırakamayız. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir fon kurulması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Almanya'ya 17 Kasım'da günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştiren Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Burada elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak, hesabını tarihe veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir." dedi. Erdoğan, "Ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz, Holokost cenderesinden geçmedik." sözlerini sarf etti.

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