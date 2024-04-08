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Haberler Galeri Bayram mesaisi hesaplama 2024: Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 17:19 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 17:19

Bayram mesaisi hesaplama 2024: Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

Ramazan Bayramı'nda çalışacak olan kişiler, alacakları mesai ücretini öğrenmek istiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatili ise kamu çalışanları için 9 gün olarak belirlendi. Bu tarihlerde kamu kurumları hizmet vermeyecekken bazı sektörler ise çalışmaya devam edecek. Yasalara göre, resmi tatillerde çalışanlar normal yevmiyelerine ilave olarak bayram ücreti alacak. Peki, Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak, bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun konuya açıklık getirdi! İşte, Bayram mesaisi hesaplama 2024

Bayram mesaisi hesaplama 2024: Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak sorusu gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü ile birlikte 3,5 gün olarak hesaplanacak. 10-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nın mesai ücretlendirmeleri çalışma sürelerine göre farklı şekilde hesaplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Ramazan Bayramı'nda çalışacak olan kişilerin alacakları mesai ücretini hesapladı. Peki, Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır? İşte, 2024 bayram mesaisi hesaplama…

Bayram mesaisi hesaplama 2024: Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

Bu yıl 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek olan 2024 Ramazan Bayramı öncesinde bayram tatili başlayacak. Ramazan Bayramı arefesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan arefe günü idari izin olarak kararlaştırıldı.

Buna göre, Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona erecek.

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Bayram mesaisi hesaplama 2024: Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

Resmi ve dini tatillerde işçi çalıştırılırsa karşılığının nasıl ödenmesi gerektiği iş kanununun 47. Maddesi ile düzenlenmektedir.

İş Kanununu Madde: 47

"Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir."

Bayram mesaisi hesaplama 2024: Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Ramazan Bayramı tatilin 9 güne çıkarılması sonrası çalışanların ne kadar mesai ücreti alacaklarını hesapladı.

Bayram mesaisi hesaplama 2024: Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

İŞTE BAYRAM MESAİSİ ÜCRETİ HESABI

"Ramazan bayramı 3.5 gündür. Ramazan bayramı 3.5 gün ayrıca 1.5 gün idari izin ve hafta tatili ile 9 gün olarak ilan edilse de bu tatilden kamu çalışanları dışında özel sektör çalışanları faydalanamayacaktır.

Salı günü arife yarım gün, çarşamba, perşembe, cuma bayram tam gün bayram tatili olacak. Yani bayram tatili özel sektör çalışanları için 3.5 gündür.

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