Bayram mesaisi hesaplama 2024: Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak sorusu gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü ile birlikte 3,5 gün olarak hesaplanacak. 10-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nın mesai ücretlendirmeleri çalışma sürelerine göre farklı şekilde hesaplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Ramazan Bayramı'nda çalışacak olan kişilerin alacakları mesai ücretini hesapladı. Peki, Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır? İşte, 2024 bayram mesaisi hesaplama…