Bayram mesaisi hesaplama 2024: Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

Giriş Tarihi: 08.04.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
17:19
Ramazan Bayramı'nda çalışacak olan kişiler, alacakları mesai ücretini öğrenmek istiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatili ise kamu çalışanları için 9 gün olarak belirlendi. Bu tarihlerde kamu kurumları hizmet vermeyecekken bazı sektörler ise çalışmaya devam edecek. Yasalara göre, resmi tatillerde çalışanlar normal yevmiyelerine ilave olarak bayram ücreti alacak. Peki, Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak, bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun konuya açıklık getirdi! İşte, Bayram mesaisi hesaplama 2024