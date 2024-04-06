Giriş Tarihi: 06.04.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
06:26
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramında köprüler ve otoyollar kaç gün ve nerelerde ücretsiz olacak?
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusu, bayrama sayılı günler kala gündemde. . 2024 Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından binlerce vatandaş tatil planlarını yaparak yola çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte konu hakkında Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu!