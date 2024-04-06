Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramında köprüler ve otoyollar kaç gün ve nerelerde ücretsiz olacak?

FAHİŞ FİYATA İDARİ PARA CEZASI

Bakan Uraloğlu, "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önemlerimizi aldık.Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz." ifadelerini de kullandı.