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Giriş Tarihi: 06.04.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 06:26

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramında köprüler ve otoyollar kaç gün ve nerelerde ücretsiz olacak?

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusu, bayrama sayılı günler kala gündemde. . 2024 Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından binlerce vatandaş tatil planlarını yaparak yola çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte konu hakkında Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu!

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramında köprüler ve otoyollar kaç gün ve nerelerde ücretsiz olacak?

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak sorusu yanıt arıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolları ücretsiz olup olmayacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla netleşti. Konu hakkında Abdulkadir Uraloğlu açıklma yaptı. İşte, Ramazan Bayramında ücretsiz olacak köprüler ve otoyollar!

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramında köprüler ve otoyollar kaç gün ve nerelerde ücretsiz olacak?

BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla cumartesi sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." dedi.

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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramında köprüler ve otoyollar kaç gün ve nerelerde ücretsiz olacak?

FAHİŞ FİYATA İDARİ PARA CEZASI

Bakan Uraloğlu, "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önemlerimizi aldık.Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz." ifadelerini de kullandı.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramında köprüler ve otoyollar kaç gün ve nerelerde ücretsiz olacak?

METRO HATLARI BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Uraloğlu ayrıca, tatilini Ankara- İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da; Başkent Ray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz olacağını duyurdu.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramında köprüler ve otoyollar kaç gün ve nerelerde ücretsiz olacak?

Bakan Uraloğlu, 5- 15 Nisan tarihleri arasında demiryolu taşımacılığında da hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına gidileceğini duyurdu.

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