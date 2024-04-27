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Haberler Galeri Belçika'da Nevruz kutlamaları sonrasında çıkan olaylarda PKK/KCK izine rastlandı
Giriş Tarihi: 27.04.2024 17:40 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 17:41

Belçika'da Nevruz kutlamaları sonrasında çıkan olaylarda PKK/KCK izine rastlandı

Belçika'nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ilçesinde 24 Mart'ta Nevruz kutlamaları sonrasında çıkan olayların arkasında PKK/KCK izini rastlandı. Olayların ilk fitilinin ateşlenmesini PKK terör örgütü üyesi Suriyeli bir ismin başlattığı tespit edilirken, eylemlerin bir mahalleden çıkıp, daha geniş bir alana yayılmasında etkili olan kişinin ise PKK/KCK Belçika sözde sorumlusu Şahan kod adlı Osman Pınar olduğu belirlendi.

Halit TURAN
Belçika’da Nevruz kutlamaları sonrasında çıkan olaylarda PKK/KCK izine rastlandı

Belçika'nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ilçesinde 24 Mart'taNevruz kutlamaları sonrasında Türk ve Kürt gruplar arasında dünya basınında da yer bulan bir arbede yaşandı. Aralarında Suriyelilerin de olduğu bir grup Nevruz kutlamalarından dönerken, provokasyon amaçlı geçtikleri Türk mahallesinde terör örgütü PKK ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan bayraklarını açtı. Konvoya tepki gösteren Türk asıllı bir kişiye PKK/KCK sempatizanları saldırdı.

Belçika’da Nevruz kutlamaları sonrasında çıkan olaylarda PKK/KCK izine rastlandı

Saldırıya mahallede yaşayan diğer Türklerin karşılık vermesi ile olay büyüdü, başka mahallelere yayıldı. Belçika polisi olaylara TOMA'larla müdahale etti. Diğer mahallelere yayılan gruplar polis helikopterleri ile takip edildi. Ancak, olayların önüne geçmek kolay olmadı.

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Belçika’da Nevruz kutlamaları sonrasında çıkan olaylarda PKK/KCK izine rastlandı

SOSYAL MEDYADAN EYLEM ÇAĞRISI

PKK terör örgütü sosyal medya üzerinden manipülatif haberler yayarak olayların daha da büyümesine neden oldu. Üstelik olayların Belçika sınırlarını aşmasını da sağladılar. Başta Fransa, Almanya, Hollanda ve Avusturya olmak üzere civar ülkelerden örgüte müzahir kişiler Belçika'ya akın etti. Terör örgütü PKK/KCK üyelerinin Avrupa ülkelerinde bu kadar hızlı bir araya gelmesi, mobilize olma potansiyellerini de ortaya koydu.

Belçika’da Nevruz kutlamaları sonrasında çıkan olaylarda PKK/KCK izine rastlandı

OLAYLARIN BAŞLAMASINDA PKK İZİ

Belçika'da meydana gelen bu olayları başlatan kişinin Suriye kökenli PKK/KCK müzahiri Mohammed Alkhalil. Suriyeli Alkhalil olduğu öğrenildi. Örgüt üyesinin Belçika Tessenderlo'da yaşadığı öğrenildi.

Belçika’da Nevruz kutlamaları sonrasında çıkan olaylarda PKK/KCK izine rastlandı

Eylemlerin bir mahalleden çıkıp, daha geniş bir alana yayılmasında etkili olan kişi ise PKK/KCK Belçika sözde sorumlusu Şahan kod adlı Osman Pınar. Pınar, eylemlere Almanya'dan gençlik mensuplarının takviye getirilmesinde emrini verdiği tespit edildi.

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