Giriş Tarihi: 27.04.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
17:41
Belçika'da Nevruz kutlamaları sonrasında çıkan olaylarda PKK/KCK izine rastlandı
Belçika'nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ilçesinde 24 Mart'ta Nevruz kutlamaları sonrasında çıkan olayların arkasında PKK/KCK izini rastlandı. Olayların ilk fitilinin ateşlenmesini PKK terör örgütü üyesi Suriyeli bir ismin başlattığı tespit edilirken, eylemlerin bir mahalleden çıkıp, daha geniş bir alana yayılmasında etkili olan kişinin ise PKK/KCK Belçika sözde sorumlusu Şahan kod adlı Osman Pınar olduğu belirlendi.