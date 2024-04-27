Belçika’da Nevruz kutlamaları sonrasında çıkan olaylarda PKK/KCK izine rastlandı

SOSYAL MEDYADAN EYLEM ÇAĞRISI

PKK terör örgütü sosyal medya üzerinden manipülatif haberler yayarak olayların daha da büyümesine neden oldu. Üstelik olayların Belçika sınırlarını aşmasını da sağladılar. Başta Fransa, Almanya, Hollanda ve Avusturya olmak üzere civar ülkelerden örgüte müzahir kişiler Belçika'ya akın etti. Terör örgütü PKK/KCK üyelerinin Avrupa ülkelerinde bu kadar hızlı bir araya gelmesi, mobilize olma potansiyellerini de ortaya koydu.