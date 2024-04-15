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Haberler Galeri BİM AKTÜEL 16-19 NİSAN KATALOĞU YAYINDA! | Bim'de bu hafta neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı?
Giriş Tarihi: 15.04.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 15:31

BİM AKTÜEL 16-19 NİSAN KATALOĞU YAYINDA! | Bim'de bu hafta neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı?

Bim aktüel katalog ile 16-19 Nisan 2024 fırsatları başlıyor. Her hafta Salı ve Cuma günü olmak üzere mağazalarda satışa çıkan ürünlerde bu hafta birbirinden farklı ve her ihtiyaca uygun birçok ürün raflarda olacak. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatla kullanıcılara sunulan ürünlerde bu hafta yemek takımı, tekstil ürünleri, çeşitli oyuncaklar, drone ve bisiklet gibi birçok ürün ve daha fazlası Bim'de alıcısıyla buluşacak. İşte, Bim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL 16-19 NİSAN KATALOĞU YAYINDA! | Bim’de bu hafta neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı?

16 Nisan 2024 Salı günü Toz Deterjan, havlu ve tuvalet kağıdı ve daha birçok temizlik malzemesi satışa sunulacak. Temizlik ürünlerinin yanı sıra kişisel bakım ürünleri de satışa sunulacak. 19 Nisan Cuma listesinde ise elektronik ürünler ve daha fazlası yer alıyor. İşte, 16-19 Nisan Bim aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL 16-19 NİSAN KATALOĞU YAYINDA! | Bim’de bu hafta neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı?

BİM AKTÜEL 16-19 NİSAN KATALOĞU

  • Nora Buğday Unu 5 kg 68,75 TL
  • Yudum Ayçiçek Yağı 4 L 174,75 TL
  • Tat Domates Salçası 1500 g 95 TL
  • Torku Beyaz Sirke 2 L 27 TL
  • Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 182 TL
  • Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 76,50 TL
  • Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg 49,25 TL
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BİM AKTÜEL 16-19 NİSAN KATALOĞU YAYINDA! | Bim’de bu hafta neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı?
  • İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 99,50 TL
  • Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 139 TL
  • Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 g 125 TL
  • Bahçıvan Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g 189 TL
  • Sümeli Kelle&Göbek Kaşarı 400 g 99,50 TL
  • İçim Labne 3x180 g 89 TL
  • Ramiz İnegöl Köfte 500 g 195 TL
BİM AKTÜEL 16-19 NİSAN KATALOĞU YAYINDA! | Bim’de bu hafta neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı?
  • Billmatik Toz Deterjan 10 kg 225 TL
  • Papia Kağıt Havlu 40 TL
  • Maylo Bütçem Tuvalet Kağıdı 32'li 155 TL
  • Green Clean Çamaşır Deterjanı 1 L 145 TL
  • Sleepy Natural Uzun Hijyenik Ped 20'li + Günlük Ped 32'li Set 62,75 TL
  • Prima Aktif Bebek Bezi Çeşitleri (4-5-6 numara) 415 TL
BİM AKTÜEL 16-19 NİSAN KATALOĞU YAYINDA! | Bim’de bu hafta neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı?
  • TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 55V6A 18.999 TL
  • LG 50 İNÇ ULTRA HD SMART TV 50UQ75006 17.499 TL
  • Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı DB100 4.299 TL
  • Ape Ryder Elektrikli Bisiklet DC20 39.999 TL
  • Oyuncu Klavyesi PGM20 299 TL
  • Mouse + Mouse Pad PGM24 159 TL
  • Gaming Kulaklık PGM18 449 TL
  • Türk Kahve Makinesi 899 TL

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