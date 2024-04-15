BİM AKTÜEL 16-19 NİSAN KATALOĞU YAYINDA! | Bim’de bu hafta neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı?

16 Nisan 2024 Salı günü Toz Deterjan, havlu ve tuvalet kağıdı ve daha birçok temizlik malzemesi satışa sunulacak. Temizlik ürünlerinin yanı sıra kişisel bakım ürünleri de satışa sunulacak. 19 Nisan Cuma listesinde ise elektronik ürünler ve daha fazlası yer alıyor. İşte, 16-19 Nisan Bim aktüel ürünler kataloğu!