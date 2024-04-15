Giriş Tarihi: 15.04.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
15:31
BİM AKTÜEL 16-19 NİSAN KATALOĞU YAYINDA! | Bim'de bu hafta neler var, hangi ürünler gelecek, indirimli ürünler var mı?
Bim aktüel katalog ile 16-19 Nisan 2024 fırsatları başlıyor. Her hafta Salı ve Cuma günü olmak üzere mağazalarda satışa çıkan ürünlerde bu hafta birbirinden farklı ve her ihtiyaca uygun birçok ürün raflarda olacak. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatla kullanıcılara sunulan ürünlerde bu hafta yemek takımı, tekstil ürünleri, çeşitli oyuncaklar, drone ve bisiklet gibi birçok ürün ve daha fazlası Bim'de alıcısıyla buluşacak. İşte, Bim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi!