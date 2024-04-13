Giriş Tarihi: 13.04.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
08:30
BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 Nisan yayınlandı! Alışveriş severler müjde... birbirinden farklı ürünler indirimlerle BİM'de
BİM aktüel kataloğu yayında. 16-19 Nisan Salı ve Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş severler için BİM'de birbirinden farklı seçenekler yer alıyor. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken özel birçok gıda malzemesinde indirim göze çarpıyor. Yazın gelmesiyle birlikte tatiller ve yazlık kıyafetler de yerlerini aldılar. BİM elektronik severleri de unutmadı. İşte, 16-19 Nisan 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi