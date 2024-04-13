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Haberler Galeri BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 Nisan yayınlandı! Alışveriş severler müjde... birbirinden farklı ürünler indirimlerle BİM'de
Giriş Tarihi: 13.04.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 08:30

BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 Nisan yayınlandı! Alışveriş severler müjde... birbirinden farklı ürünler indirimlerle BİM'de

BİM aktüel kataloğu yayında. 16-19 Nisan Salı ve Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş severler için BİM'de birbirinden farklı seçenekler yer alıyor. Özellikle çeyiz alışverişi yapacaklar ve mutfak araç gereçlerini yenilemek isteyenler için yemek takımları, bardak takımları, tencere ve tava setleri mağazalarda yerini alacakken özel birçok gıda malzemesinde indirim göze çarpıyor. Yazın gelmesiyle birlikte tatiller ve yazlık kıyafetler de yerlerini aldılar. BİM elektronik severleri de unutmadı. İşte, 16-19 Nisan 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 Nisan yayınlandı! Alışveriş severler müjde... birbirinden farklı ürünler indirimlerle BİM’de

BİM katalog Salı- Cuma indirimleri listelendi. 16-19 Mart 2024 Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 Nisan yayınlandı! Alışveriş severler müjde... birbirinden farklı ürünler indirimlerle BİM’de

Senna 65' Frameless Ultra HD Gogle Tv 17.499 TL

TCL 55' 4K Ultra HD Gogle Tv 18.999 TL

LG 50' Ultra HD Smart Tv 17.499 TL

TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL

Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL

Polosmart PGM20 Oyuncu Klavyesi 299 TL

Polosmart PGM24 Mouse + Mouse Pad 159 TL

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BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 Nisan yayınlandı! Alışveriş severler müjde... birbirinden farklı ürünler indirimlerle BİM’de

Polosmart PGM18 Gaming Kulaklık 449 TL

Polosmart PGM21 Işıklı Mouse Pad 299 TL

Polosmart PGM26 Rgb Işıklı Mouse Pad 199 TL

Fakir Range Türk Kahve Makinesi 899 TL

Polosmart PSC46 Tıraş Makinesi 349 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 Nisan yayınlandı! Alışveriş severler müjde... birbirinden farklı ürünler indirimlerle BİM’de

Polosmart MP17 Akım Korumalı Priz 279 TL

Rookie 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.499 TL

Corby Drones CX026 Smart Drone 1.199 TL

Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL

Dynamic Ahşap Kaykay 399 TL

Polosmart FS78 Çocuk Kulaklığı 249 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 Nisan yayınlandı! Alışveriş severler müjde... birbirinden farklı ürünler indirimlerle BİM’de

Polosmart PSM122 Tablet&Telefon Tutacağı 99 TL

Universal Basketbol Topu 239 TL

Piccolo Mondi Dartboard Set 239 TL

MGS Top Atan Oyuncak 249 TL

Polosmart FS59 Karaoke Mikrofon 299 TL

Kot Görünümlü Taşlı Tayt 85 TL

Kız Çocuk Tüllü Elbise 159 TL

Kız / Erkek Çocuk Ayakkabı 259 TL

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