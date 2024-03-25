Giriş Tarihi: 25.03.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
07:08
Bir mitingden daha fazlası! İstanbul'un 5 yıllık umutsuzluğu umuda dönüyor
Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yüzbinlere hitap eden Başkan Erdoğan İBB'yi eleştirdi, tarihi mesajlar verdi. Başkan Erdoğan: "5 yıldır eziyet çeken bu kadim şehri CHP zulmünden kurtaralım" dedi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür 31 Mart yerel seçimlerinin bir nevi kalbi sayılacak olan İstanbul seçimi ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı...