Bir mitingden daha fazlası! İstanbul’un 5 yıllık umutsuzluğu umuda dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum belki de ilk kez böyle büyük bir kalabalığa hitap ederken İstanbul hayalini seslendiriyordu:

"Burada İstanbul'un değişim iradesi var! Burada İstanbul'un kararlı duruşu var! Burada Yeniden İstanbul var, Sadece İstanbul var!



