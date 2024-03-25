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Giriş Tarihi: 25.03.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 07:08

Bir mitingden daha fazlası! İstanbul'un 5 yıllık umutsuzluğu umuda dönüyor

Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yüzbinlere hitap eden Başkan Erdoğan İBB'yi eleştirdi, tarihi mesajlar verdi. Başkan Erdoğan: "5 yıldır eziyet çeken bu kadim şehri CHP zulmünden kurtaralım" dedi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür 31 Mart yerel seçimlerinin bir nevi kalbi sayılacak olan İstanbul seçimi ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
Bir mitingden daha fazlası! İstanbul’un 5 yıllık umutsuzluğu umuda dönüyor

Başkan Erdoğan son haftaya Ankara ve İstanbul'da yapılan iki büyük mitingle damgasını vurdu. Bir anlamda son mitingleri denebilir. Özellikle İstanbul mitinginde hem ciddi bir kalabalık vardı hem de çok coşkulu ve heyecanlıydı.

Bir mitingden daha fazlası! İstanbul’un 5 yıllık umutsuzluğu umuda dönüyor

Başkan Erdoğan, İstanbul'un son 5 yılını 1989-1994 dönemine benzetiyor ve şöyle diyordu:
"Eser ve hizmet namına zaten ortada elle tutulur hiçbir eser yok. Üzerinde emekleri olmayan işleri sahiplenme cinliklerini bir kenara bırakırsak geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor."

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Bir mitingden daha fazlası! İstanbul’un 5 yıllık umutsuzluğu umuda dönüyor

Sonrada bu seçimlerin bir yol ayrımı olduğunu ekliyordu:
"İstanbul'u bunların eline bırakmamak hem bu şehre hem bu şehirde yaşayanlara inanın vicdan borcumuzdur. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bu düğümü çözecek ve İstanbul'un Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü biz başlatacağız."

Bir mitingden daha fazlası! İstanbul’un 5 yıllık umutsuzluğu umuda dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum belki de ilk kez böyle büyük bir kalabalığa hitap ederken İstanbul hayalini seslendiriyordu:
"Burada İstanbul'un değişim iradesi var! Burada İstanbul'un kararlı duruşu var! Burada Yeniden İstanbul var, Sadece İstanbul var!

Bir mitingden daha fazlası! İstanbul’un 5 yıllık umutsuzluğu umuda dönüyor

Bugün İstanbul'un mutsuzluğu yüz binlerce kardeşimizle tebessüme dönüyor. Bugün İstanbul'un umutsuzluğu ümide dönüyor!"
Peki İstanbul kimi seçecek?

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