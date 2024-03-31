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Haberler Galeri BURSA SEÇİM SONUÇLARI son dakika! 31 Mart 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:14

BURSA SEÇİM SONUÇLARI son dakika! 31 Mart 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları!

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 61 milyon 441 bin 882 seçmen 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi, vatandaşlık görevini yerine getirdi. Doğudaki 32 ilde saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi 16.00'da bitti. Diğer illerimizde ise 08.00'da başlayan oy verme işlemi, 17.00'da sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. 2024 yerel seçim sonuçlarında Bursa'da hangi partinin kazandığı merak ediliyor. İşte 2024 Bursa yerel seçim sonuçları… Bursa seçim sonuçlarında son durum ne?

BURSA SEÇİM SONUÇLARI son dakika! 31 Mart 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları!

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

BURSA SEÇİM SONUÇLARI son dakika! 31 Mart 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları!

Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erdi. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatlerinde bitti. Sandıkların kapanmasının ardından sandık görevlileri oyların sayımına geçti.

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BURSA SEÇİM SONUÇLARI son dakika! 31 Mart 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları!

Bursa'da da vatandaşlar 5 yıl boyunca yerel yönetimcilerini belirlemek için sandığa gitti. Bursa'da sandıklar 17:00'da kapanırken seçim yasağının kalkmasıyla sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi.

BURSA SEÇİM SONUÇLARI son dakika! 31 Mart 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları!

2024 yerel seçim sonuçlarında Bursa'da hangi partinin kazandığı merak ediliyor. 2024 Bursa yerel seçim sonuçlarında hangi aday önde? Bursa seçim sonuçlarında son durum ne?

BURSA SEÇİM SONUÇLARI son dakika! 31 Mart 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları!

Saat 17.00 itibarıyla Bursa yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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