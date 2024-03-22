Canan Kaftancıoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı: Para nereden temin edildi bilmiyorum

BİNA ARAYIŞ SÜRECİNİ ANLATTI

Kampanyadan gelen paralarla il binasının alınmayacağını fakat binaya aidiyet duygusunun hissetmeler için az da olsa herkese katkı çağrısında bulunduklarını ifadesinde bahsetti. Kaftancıoğlu, "Sarıyer'de avangart isimli bir projede satılık bir bina olduğunu ve bu binanın il parti binası için uygun olduğu yönünde arkadaşlarımdan tavsiye aldım. Bizzat yere giderek gördüm ve çok beğendim. Bunun üzerine emlakçı sitesinde bu binanın satışını yapacak kişinin telefon numarasını aranarak irtibata geçildi" dedi.