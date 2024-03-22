Giriş Tarihi: 22.03.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
20:20
Canan Kaftancıoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı: Para nereden temin edildi bilmiyorum
CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada ifadeler alınmaya devam ediyor. Dönemin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "şüpheli" sıfatıyla verdiği savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kaftancıoğlu, ofise giden paranın nereden temin edildiğini bilmediğini söyledi. Kaftancıoğlu, savcının makbuz kesilip kesilmediği sorusuna ise "Bilmiyorum" cevabını verdi.