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Haberler Galeri Canan Kaftancıoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı: Para nereden temin edildi bilmiyorum
Giriş Tarihi: 22.03.2024 20:20 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 20:20

Canan Kaftancıoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı: Para nereden temin edildi bilmiyorum

CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada ifadeler alınmaya devam ediyor. Dönemin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "şüpheli" sıfatıyla verdiği savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kaftancıoğlu, ofise giden paranın nereden temin edildiğini bilmediğini söyledi. Kaftancıoğlu, savcının makbuz kesilip kesilmediği sorusuna ise "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Deniz YUSUFOĞLU
Canan Kaftancıoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı: Para nereden temin edildi bilmiyorum

CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada ifadeler alınmaya devam ediyor. Dönemin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun "şüpheli" sıfatıyla verdiği savcılık ifadesine ulaşıldı. İfadesine her ne kadar şüpheli sıfatıyla çağrılmış ise de sürece dair bilgi vermek üzere geldiğini söyleyerek başladı. Kaftancıoğlu, 2018 Şubat'ta il başkanlığına geldiğini ve partisine yakışan bir bina bakılmaya başladığını, "Bir tuğla da sen koy" dayanışma kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Canan Kaftancıoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı: Para nereden temin edildi bilmiyorum

BİNA ARAYIŞ SÜRECİNİ ANLATTI

Kampanyadan gelen paralarla il binasının alınmayacağını fakat binaya aidiyet duygusunun hissetmeler için az da olsa herkese katkı çağrısında bulunduklarını ifadesinde bahsetti. Kaftancıoğlu, "Sarıyer'de avangart isimli bir projede satılık bir bina olduğunu ve bu binanın il parti binası için uygun olduğu yönünde arkadaşlarımdan tavsiye aldım. Bizzat yere giderek gördüm ve çok beğendim. Bunun üzerine emlakçı sitesinde bu binanın satışını yapacak kişinin telefon numarasını aranarak irtibata geçildi" dedi.

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Canan Kaftancıoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı: Para nereden temin edildi bilmiyorum

İL BAŞKANLIĞINDA YAPILAN GÖRÜŞME

İfadesinin devamında il binasının satımıyla alakalı görüşme konusuna değinen Kaftancıoğlu, binanın sahibi olan kişinin avukat olduğunu öğrendiklerini ve görüşmeye başladıklarını, o tarihte Şişhane'deki il başkanlığında yüz yüze görüştüklerini ve mal sahibi avukatın 44 milyon TL'ye yakın istediğini söyledi. Pazarlık konularının gündeme geldiğini söyleyen Kaftancıoğlu, "Avukat bey mal sahibiyle görüşeceğini söyledi. Bina ile ilgili tapunun tarafıma gönderilmesini istedim. Bize tapular değil sözleşme protokolü gelmişti, tapusu yoktu" dedi.

Canan Kaftancıoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı: Para nereden temin edildi bilmiyorum

"TÜM SORUMLULUK BANA AİTTİR"

Ardından mal sahibinin binanın gerçek değerini göstermek istemediğin, siyasi partilerin herhangi taşınmazda vergi ödemediğinden gerçek miktarın yazılmasını ısrarcı olduğunu iddia eden Kaftancıoğlu, mülk sahibinin 1 yıl önce binayı düşük bedelle aldığı için vergi ödemek zorunda kalacağı bahanesiyle resmiyette düşür gösterdiklerini söyledi. Kaftancıoğlu, "Tapu bedeli ile geriye kalan kısmın elden verilmesini kabul ederek binayı satın alma konusunda anlaştım. Bu konuda bütün sorumluluk bana aittir" dedi. Kaftancıoğlu ayrıca avukat Gökhan Taşkapan'ın kendisi hakkında süreçten el çektiğine dair ifadesinin yalan olduğunu söyledi.

Canan Kaftancıoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı: Para nereden temin edildi bilmiyorum

MAKBUZ KESİLİP KESİLMEDİĞİNİ BİLMİYOR

Cumhuriyet savcısı, "Bir tuğla da sen koy" isimli bağış kampanyasından ne kadar toplandığını, bağışlara karşı usulüne uygun şekilde makbuz verilip verilmediğini sordu. Kaftancıoğlu cevap olarak, hesaplara gönderilen paranın miktarını bilmediğini belirterek makbuz sorusuna ise "Makbuz
kesilip kesilmediğini bilmiyorum" dedi.

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