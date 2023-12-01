Giriş Tarihi: 01.12.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 07:55

Çerçioğlu’nun sağ kolu suç makinesi çıktı! Ağır cezada yağmadan 14 yıl hapis istemiyle yargılanıyor

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Batı Bölge Koordinatörü ve 20 yıldır Özlem Çerçioğlu ile birlikte siyaset yapan Fatih Akkentli suç makinesi çıktı. Akkentli'nin adli sicilinde 9 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. En son belediyeyi eleştiren yazı yazdığı için telefonla aradığı gazeteci ve köşe yazarı Ahmet Gözen'e hakaret ettiği gerekçesiyle 75 gün hapis cezası alan Akkentli, Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yağma suçundan yargılanıyor. Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma, tehdit ve hakaret sucularından 14 yıla hapsi istenen, Akkentli 23 Kasım 2023'de ilk duruşmaya katılmadı.