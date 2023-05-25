CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide buluştu: Erdoğan düşmanlığı...

8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu öncesinde milliyetçi, muhafazakar seçmenin oylarını alabilmek için apar topar söylem değiştirdi. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 7 maddelik bir mutabakat metni imzalarken, Kandil'in partisi HDP'nin mutabakat metninde yer alan 'kayyum' maddesine rağmen hangi tavrı takınacağı merak konusu olmuştu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini açıkladı. Buldan'ın açıklamasında 'Erdoğan düşmanlığı' vurgusu ise dikkat çekti. Yaşanan tüm bu gelişmeler; 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' diyen Ümit Özdağ'ı, CHP ve HDP ile aynı çizgide yani 'Erdoğan düşmanlığı'nda buluşturdu…