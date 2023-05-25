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Haberler Galeri CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide buluştu: Erdoğan düşmanlığı...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 16:32

CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide buluştu: Erdoğan düşmanlığı...

8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu öncesinde milliyetçi, muhafazakar seçmenin oylarını alabilmek için apar topar söylem değiştirdi. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 7 maddelik bir mutabakat metni imzalarken, Kandil'in partisi HDP'nin mutabakat metninde yer alan 'kayyum' maddesine rağmen hangi tavrı takınacağı merak konusu olmuştu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini açıkladı. Buldan'ın açıklamasında 'Erdoğan düşmanlığı' vurgusu ise dikkat çekti. Yaşanan tüm bu gelişmeler; 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' diyen Ümit Özdağ'ı, CHP ve HDP ile aynı çizgide yani 'Erdoğan düşmanlığı'nda buluşturdu…

CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide buluştu: Erdoğan düşmanlığı...

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluk Cumhur İttifakı'nın olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,43 oy aldı. Başkan Erdoğan en yakın rakibine 2 milyon 539 bin oy fark attı ancak salt çoğunluk elde edilemediği için seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yeniden sandık başına gidecek.

CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide buluştu: Erdoğan düşmanlığı...

KILIÇDAROĞLU SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu söylem değiştirdi. HDP ile ittifakı, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek vaatler ve daha nice skandal hamlesiyle Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerini açık ara farkla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı.

Halbuki, 14 Mayıs seçimi öncesinde HDP bayrakları ile birlikte miting yapıyor ve Kılıçdaroğlu'nu 'dişe diş kana kan Öcalan" sloganları ile karşılıyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu da mitinglerinde Selahattin Demirtaş'a özgürlük sözü verip yerel yönetimlerin güçlendirileceği vaadi veriyordu.

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CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide buluştu: Erdoğan düşmanlığı...

ÜMİT ÖZDAĞ İLE ANLAŞTI!

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Kılıçdaroğlu ile 7 maddelik protokol üzerinde anlaşma sağlayan Özdağ, seçimlerin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE İÇ SAVAŞ ÇIKAR"

Oysa ki Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde iç savaşın çıkacağını ve FETÖ'nün geri döneceğini ifade etmişti.

CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide buluştu: Erdoğan düşmanlığı...

HDP'DEN VETO GİBİ AÇIKLAMA

İmzalanan protokolün 4. maddesinde ise kayyum uygulamalarının devam edeceği ve kayyumların yargı kararıyla atanacağı belirtildi. Daha önce kendilerine verilen 'kayyumları kaldıracağız' sözünde değişiklik olduğunu gören HDP'yi rahatsız etti.

HDP'den yapılan veto gibi açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur" ifadeleri yer aldı.

CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide buluştu: Erdoğan düşmanlığı...

HDP, İKİNCİ TURDA DA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK

Bu açıklamanın ardından HDP, olağanüstü şekilde toplandı ve ikinci tura ilişkin kararını bugün kamuoyuyla paylaştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

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