"CHP ve DEM Parti ittifakta mı?" anketinde çarpıcı sonuç: 'Gizleseler' de halk görüyor - Mahmut Övür yazdı

CHP-DEM AŞKINA NASIL BAKILIYOR?

Bu sorunun cevabını Optimar Araştırma'nın Şubat'ta yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketi veriyor. 17-21 Şubat 2024 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankette sorulan, "CHP'nin DEM Parti ile yürüttüğü adı kent uzlaşısı olan siyasi işbirliği sizce yeni bir ittifak mı?" sorusuna toplumun yüzde 58.6'sı "Evet" cevabını veriyor. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 41.4

