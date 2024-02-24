Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "CHP ve DEM Parti ittifakta mı?" anketinde çarpıcı sonuç: 'Gizleseler' de halk görüyor - Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 24.02.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 08:21

"CHP ve DEM Parti ittifakta mı?" anketinde çarpıcı sonuç: 'Gizleseler' de halk görüyor - Mahmut Övür yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Optimar Araştırma'nın Şubat'ta yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinde katılımcılara yönelttiği "CHP'nin DEM Parti ile yürüttüğü adı kent uzlaşısı olan siyasi işbirliği sizce yeni bir ittifak mı?" sorusunun cevabını paylaştı. "CHP'liler perdelemeye çalışsa da toplum olan bitenleri görüyor ve notunu veriyor." diyen Mahmut Övür, CHP'de "1 Nisancı" olarak adlandırılan gruba da değindi. İşte detaylar...

MAHMUT ÖVÜR
CHP ve DEM Parti ittifakta mı? anketinde çarpıcı sonuç: ’Gizleseler’ de halk görüyor - Mahmut Övür yazdı

SABAH Gazetesi, yazarı Mahmut Övür'ün bugünkü köşe yazısı şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel dâhil hangi CHP'liye sorarsanız sorun DEM Parti'yle İstanbul'da bir ittifak yapılmadığını söyler. Oysa aynı soruya DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan çok daha net bir cevap veriyor:

CHP ve DEM Parti ittifakta mı? anketinde çarpıcı sonuç: ’Gizleseler’ de halk görüyor - Mahmut Övür yazdı

"Uzlaşının sağlandığı bazı yerler var mesela; Mersin Akdeniz, İstanbul Esenyurt... Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde ise görüşmeler sürüyor."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP ve DEM Parti ittifakta mı? anketinde çarpıcı sonuç: ’Gizleseler’ de halk görüyor - Mahmut Övür yazdı

Şu tablo da herkesin gözünün önünde gerçekleşti. CHP'nin İstanbul Esenyurt belediye başkanı adayı sağlık gerekçesiyle geri çekildi, yerine DEM'e yakınlığıyla bilinen Ahmet Özer aday yapıldı.
CHP'liler perdelemeye çalışsa da toplum olan bitenleri görüyor ve notunu veriyor.

CHP ve DEM Parti ittifakta mı? anketinde çarpıcı sonuç: ’Gizleseler’ de halk görüyor - Mahmut Övür yazdı

CHP-DEM AŞKINA NASIL BAKILIYOR?

Bu sorunun cevabını Optimar Araştırma'nın Şubat'ta yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketi veriyor. 17-21 Şubat 2024 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankette sorulan, "CHP'nin DEM Parti ile yürüttüğü adı kent uzlaşısı olan siyasi işbirliği sizce yeni bir ittifak mı?" sorusuna toplumun yüzde 58.6'"Evet" cevabını veriyor. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 41.4

CHP ve DEM Parti ittifakta mı? anketinde çarpıcı sonuç: ’Gizleseler’ de halk görüyor - Mahmut Övür yazdı

Bu konuda CHP ile DEM seçmenleri arasındaki fark da ilginç. CHP'lilerin yüzde 48.4'ü, DEM Partililerin ise yüzde 75'i bunun bir ittifak olduğunu söylüyor.

SON DAKİKA