Giriş Tarihi: 24.02.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
08:21
"CHP ve DEM Parti ittifakta mı?" anketinde çarpıcı sonuç: 'Gizleseler' de halk görüyor - Mahmut Övür yazdı
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Optimar Araştırma'nın Şubat'ta yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinde katılımcılara yönelttiği "CHP'nin DEM Parti ile yürüttüğü adı kent uzlaşısı olan siyasi işbirliği sizce yeni bir ittifak mı?" sorusunun cevabını paylaştı. "CHP'liler perdelemeye çalışsa da toplum olan bitenleri görüyor ve notunu veriyor." diyen Mahmut Övür, CHP'de "1 Nisancı" olarak adlandırılan gruba da değindi. İşte detaylar...