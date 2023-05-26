Giriş Tarihi: 26.05.2023 12:13
Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
12:18
CHP yalanda gaza bastı! Milletin aklıyla alay ediyorlar: İşte yalanlar ve gerçekler...
8'li koalisyonun adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır söylediği yalanlarla siyasette adeta "Yalan Rüzgarı" estiriyor. Deniz Baykal'a yönelik FETÖ tarafından gerçekleştirilen kaset kumpasının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, agresif, yalan ve iftira içerikli eylem ve söylemleri adeta politika haline getirdi. 14 Mayıs gecesi henüz sandıkların bir kısmı açılmışken, televizyon karşısına çıkıp "Öndeyiz, kazandık" sözleriyle manipülasyon yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sık sık başvurduğu asılsız iddialar adeta 'milletin aklıyla alay ediyorlar' dedirten cinsten. İşte CHP'nin yalanları ve gerçekler...