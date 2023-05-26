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Haberler Galeri CHP yalanda gaza bastı! Milletin aklıyla alay ediyorlar: İşte yalanlar ve gerçekler...
Giriş Tarihi: 26.05.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 12:18

CHP yalanda gaza bastı! Milletin aklıyla alay ediyorlar: İşte yalanlar ve gerçekler...

8'li koalisyonun adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır söylediği yalanlarla siyasette adeta "Yalan Rüzgarı" estiriyor. Deniz Baykal'a yönelik FETÖ tarafından gerçekleştirilen kaset kumpasının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, agresif, yalan ve iftira içerikli eylem ve söylemleri adeta politika haline getirdi. 14 Mayıs gecesi henüz sandıkların bir kısmı açılmışken, televizyon karşısına çıkıp "Öndeyiz, kazandık" sözleriyle manipülasyon yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sık sık başvurduğu asılsız iddialar adeta 'milletin aklıyla alay ediyorlar' dedirten cinsten. İşte CHP'nin yalanları ve gerçekler...

CHP yalanda gaza bastı! Milletin aklıyla alay ediyorlar: İşte yalanlar ve gerçekler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır söylediği yalanlarla siyasette adeta "Yalan Rüzgarı" estiriyor.

Toplumun hassasiyetlerini gözetmeyen ve ciddi tartışma ile kargaşaya neden olacak söylemleri, düşünmeksizin duyurmaktan çekinmeyen Kılıçdaroğlu'nun siyaset anlayışı, her seferinde sandıkta cezalandırdı..

İŞTE O YALANLAR VE GERÇEKLER;

CHP yalanda gaza bastı! Milletin aklıyla alay ediyorlar: İşte yalanlar ve gerçekler...

HÜDA PAR GENEL SEKRETERİ DEMİR: BİZİM YEMİN İLE ALAKALI HİÇBİR SORUNUMUZ YOK

HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, "Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok. Herkes gibi gider, yeminimizi eder ve siyasetin merkezinde Mecliste yer alırız" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında Hüda Par'ın defaatle yaptığı açıklamalara rağmen 'yemin metni' yalanına devam etti. "AK Parti listesinden seçilen HÜDAPAR milletvekili, milletvekili yemininin değişmesini istiyor."

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CHP yalanda gaza bastı! Milletin aklıyla alay ediyorlar: İşte yalanlar ve gerçekler...

İMAMOĞLU: TÜRKİYE ARTIK G20 ÜYESİ DEĞİL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin artık G20 üyesi olmadığını iddia etti. Fakat İmamoğlu'nun bu iddiası da çürütüldü. Türkiye, ilk kurulduğu yıldan bu yana G20 üyesidir, Ayrıca Türkiye, 2015 yılında G20 dönem başkanlığı da üstlenmiştir.

CHP yalanda gaza bastı! Milletin aklıyla alay ediyorlar: İşte yalanlar ve gerçekler...

BDDK'DAN İMAMOĞLU'NA YALANLAMA:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) Ekrem İmamoğlu'nun 'Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği bir süreç istemiyorsak' sözlerine yalanlama geldi. BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların ve sektörün dün olduğu gibi bugün de BDDK'nın gözetimi ve denetimi altında güçlü ve sağlam likidite ile finansal rasyolara sahip bir şekilde yoluna devam ettiği kaydedildi.

CHP yalanda gaza bastı! Milletin aklıyla alay ediyorlar: İşte yalanlar ve gerçekler...

CHP'NİN 'AYNI ADRESTE KAYITLI 300 SEÇMEN' YALANI ÇABUK SÖNDÜ!

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu öncesi, seçim güvenliğine gölge düşürmek için "Aynı adreste kayıtlı 300 seçmen tespit ettik" yalanı ortaya attı. Oysa Mullaoğlu'nun bahsettiği yerin Samandağı İlçe Emniyet Müdürlüğü olduğu, 300 kişinin ise asrın felaketi sonrası görev yapmak için il dışından gelen emniyet personeli polisler olduğu ortaya çıktı.

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