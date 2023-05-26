CHP yalanda gaza bastı! Milletin aklıyla alay ediyorlar: İşte yalanlar ve gerçekler...

BDDK'DAN İMAMOĞLU'NA YALANLAMA:



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) Ekrem İmamoğlu'nun 'Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği bir süreç istemiyorsak' sözlerine yalanlama geldi. BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların ve sektörün dün olduğu gibi bugün de BDDK'nın gözetimi ve denetimi altında güçlü ve sağlam likidite ile finansal rasyolara sahip bir şekilde yoluna devam ettiği kaydedildi.

