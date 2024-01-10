Giriş Tarihi: 10.01.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
06:56
CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı
İstanbul ve Ankara arasında çift başlı bir yönetime teslim olan CHP'de, bu kez "İzmir ve Eskişehir krizi" patlak verdi. İki büyükşehirde belirlenecek olan belediye başkan adayları konusunda görüşmeler içinden çıkılmaz bir hal aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, iki ilde de kendi adaylarını genel merkeze kabul ettirmek için yoğun mesaiye devam ettiği bildirildi.