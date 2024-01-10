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Haberler Galeri CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı
Giriş Tarihi: 10.01.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 06:56

CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı

İstanbul ve Ankara arasında çift başlı bir yönetime teslim olan CHP'de, bu kez "İzmir ve Eskişehir krizi" patlak verdi. İki büyükşehirde belirlenecek olan belediye başkan adayları konusunda görüşmeler içinden çıkılmaz bir hal aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, iki ilde de kendi adaylarını genel merkeze kabul ettirmek için yoğun mesaiye devam ettiği bildirildi.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’de 3’lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı

CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenme süreci, Ekrem İmamoğlu'nun baskısı altında devam ediyor.

CHP’de 3’lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı

İstanbul'un tüm ilçelerindeki adayları kendi belirlemek istediği için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sert tartışmalar yaşadığı iddia edilen İmamoğlu, Eskişehir ve İzmir'i de 'kendi denetiminde' görmek istiyor.

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CHP’de 3’lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı

BÜYÜKERŞEN'E TASFİYE OPERASYONU

İmamoğlu'nun, kurultay sürecinde kendi yanında saf tutan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak için harekete geçtiği uzun süredir biliniyor.

CHP’de 3’lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı

O dönem Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Yılmaz Büyükerşen'i koltuğundan indirmek isteyen İmamoğlu, Özgür Özel'i de son dönemdeki yoğun baskısıyla zora soktu.

CHP’de 3’lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor: Tasfiye operasyonu başladı

Önceki gün Büyükerşen'i Eskişehir'de ziyaret eden Özel'in kalp kırmadan Kazım Kurt'un adaylığını netleştirmeye çalıştığı, Büyükerşen'in ise ısrarından bir türlü geri adım atmadığı iddia edildi.

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