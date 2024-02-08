Giriş Tarihi: 08.02.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
07:46
CHP'de derin kriz ve protestolar! Özel ve İmamoğlu devirdikleri Kılıçdaroğlu'ndan medet umar hale geldi
31 Mart yerel seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü kaos hepten içinden çıkılmaz bir hale geldi. 6'lı koalisyonun dağılmasının ardından CHP'de yaşanan genel kurultay, ittifak arayışları ve aday belirleme krizleri her geçen gün daha da kötü bir hal alıyor. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında devam eden güç savaşı CHP'de derin çatlaklara yol açtı. Kurultayda delegeleri satın alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan indiren Özel ve İmamoğlu şimdilerde Bay Kemal'den medet umar hale geldiler. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'de yaşanan krizleri anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…