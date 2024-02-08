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Haberler Galeri CHP'de derin kriz ve protestolar! Özel ve İmamoğlu devirdikleri Kılıçdaroğlu'ndan medet umar hale geldi
Giriş Tarihi: 08.02.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 07:46

CHP'de derin kriz ve protestolar! Özel ve İmamoğlu devirdikleri Kılıçdaroğlu'ndan medet umar hale geldi

31 Mart yerel seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü kaos hepten içinden çıkılmaz bir hale geldi. 6'lı koalisyonun dağılmasının ardından CHP'de yaşanan genel kurultay, ittifak arayışları ve aday belirleme krizleri her geçen gün daha da kötü bir hal alıyor. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında devam eden güç savaşı CHP'de derin çatlaklara yol açtı. Kurultayda delegeleri satın alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan indiren Özel ve İmamoğlu şimdilerde Bay Kemal'den medet umar hale geldiler. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP'de yaşanan krizleri anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
CHP’de derin kriz ve protestolar! Özel ve İmamoğlu devirdikleri Kılıçdaroğlu’ndan medet umar hale geldi

Deprem şehirlerinde yaşanan derin acıların ortasında siyaset konuşmak ne kadar zorsa siyasetten kaçmak da o kadar zor.

CHP’de derin kriz ve protestolar! Özel ve İmamoğlu devirdikleri Kılıçdaroğlu’ndan medet umar hale geldi

Her şey siyasetle ilgili ve her sözün sonu da öyle veya böyle siyasete çıkıyor. O gece, Hatay'ın tarihi ilçesi Antakya merkezde, biri Köprübaşı, diğeri Yunus Emre Parkı'nda iki ayrı anma töreni vardı.

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CHP’de derin kriz ve protestolar! Özel ve İmamoğlu devirdikleri Kılıçdaroğlu’ndan medet umar hale geldi

Saatler öncesinden hüzünlü insanların o alanlara aktığını izledim. Küçük kıyametin koptuğu o an geldiğinde, saatler 04.17'yi gösterdiğinde sadece belli belirsiz sessizliği delen hıçkırıklar ve gözyaşları vardı. İstiklal Marşı bitip konuşmalar başlayınca kalabalık da hareketlendi.

CHP’de derin kriz ve protestolar! Özel ve İmamoğlu devirdikleri Kılıçdaroğlu’ndan medet umar hale geldi

Bu haraketlilik bir anda Köprübaşı'nda bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a karşı protestoya dönüştü.

CHP’de derin kriz ve protestolar! Özel ve İmamoğlu devirdikleri Kılıçdaroğlu’ndan medet umar hale geldi

Demokratik bir tepkiydi bu. Hükümete yönelik olanı şaşırtmasa da muhalefete yönelen protesto şaşırtıcıydı. Üstelik CHP daha yeni "değişim"le yola çıkmışken... Hataylıların değişmesini istedikleri Lütfü Savaş'ı geri çekip yeni birini atarlar mı bilemem ama bu protestolar sandığa yansıyacak görünüyor.

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