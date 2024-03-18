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Haberler Galeri CHP’de milyonluk ifşalar! Yüzlerce sayfalık trol ağı deşifre oldu
Giriş Tarihi: 18.03.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 06:48

CHP’de milyonluk ifşalar! Yüzlerce sayfalık trol ağı deşifre oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin ardı arkası kesilmiyor. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen CHP'ki para sayma görüntülerinin ardından yeni bir skandal daha patlak verdi. CHP'nin kirli trol ağını yöneten ve İBB ve ABB'den milyonlarca TL para aldığı ortaya çıkan Ü.B. dün Aydın'da yapılan operasyonla yakalandı. Sabah Gazetesi yazarı Hilal kaplan CHP'nin içine düştü kirli ilişkiler yumağını ele alan bir yazı kaleme aldı. İşte Kaplan'ın o yazısı…

HİLAL KAPLAN
CHP’de milyonluk ifşalar! Yüzlerce sayfalık trol ağı deşifre oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kısmen gördüğümüz CHP'nin içindeki ayrışma Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlıktan ayrıldığı kurultay sonrası gittikçe belirgin hale geldi. Bunun tezahürü olarak CHP içindeki fraksiyonlardan karşı tarafla ilgili yolsuzluk iddiaları birbiri ardına geliyor.

CHP’de milyonluk ifşalar! Yüzlerce sayfalık trol ağı deşifre oldu

Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu ancak ne hikmetse hiç alakası olmadığı iddia edilen para balyalarından sonra şimdi de CHP'nin bu seçim döneminde gazete, televizyon, Instagram ve Facebook için 400 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.

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CHP’de milyonluk ifşalar! Yüzlerce sayfalık trol ağı deşifre oldu

Bu iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı sır olmayan 23 Derece isimli hesabın yöneticisi Gökhan Özbek televizyondan açıkladı.

CHP’de milyonluk ifşalar! Yüzlerce sayfalık trol ağı deşifre oldu

Aynı isim CHP'nin kongre tartışmalarına girdiği 2023 Ağustos ayında başka bir açıklama yaparak Ekrem İmamoğlu'nun Murat Ongun vasıtasıyla yüzlerce sayfayı bulan bir trol ağını beslediğini iddia etmişti.

CHP’de milyonluk ifşalar! Yüzlerce sayfalık trol ağı deşifre oldu

Özbek'in 400 milyonluk medya operasyonu açıklamasının ertesinde sosyal medyada ne kadar yalan dolan, iftira ve şantaj varsa bir şekilde bağlantısı olan onlarca sosyal medya hesabıyla bağlantılı Ü. B. yasa dışı bahis operasyonu sonucu gözaltına alındı.

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