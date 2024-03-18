Giriş Tarihi: 18.03.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
06:48
CHP’de milyonluk ifşalar! Yüzlerce sayfalık trol ağı deşifre oldu
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin ardı arkası kesilmiyor. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen CHP'ki para sayma görüntülerinin ardından yeni bir skandal daha patlak verdi. CHP'nin kirli trol ağını yöneten ve İBB ve ABB'den milyonlarca TL para aldığı ortaya çıkan Ü.B. dün Aydın'da yapılan operasyonla yakalandı. Sabah Gazetesi yazarı Hilal kaplan CHP'nin içine düştü kirli ilişkiler yumağını ele alan bir yazı kaleme aldı. İşte Kaplan'ın o yazısı…