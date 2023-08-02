Giriş Tarihi: 02.08.2023 07:34
Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
07:42
CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada Cumhuriyet var
CHP'de "değişim" grubuna danışmanlık yaptığı öne sürülen CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'e verdiği röportaj, genel merkezde büyük rahatsızlık yarattı. Sav'ın, "Kılıçdaroğlu'nun görev süresi bitti" iddiasını manşet yapan Cumhuriyet'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği iddia edildi. Değişim hareketinin propaganda kanalına dönüşen Halk TV'ye para akışını kesen CHP, Kılıçdaroğlu'nu eleştiren yayınlar sebebiyle Sözcü TV'yi de hedef tahtasına oturtmuştu.