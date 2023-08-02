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Haberler Galeri CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada Cumhuriyet var
Giriş Tarihi: 02.08.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 07:42

CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada Cumhuriyet var

CHP'de "değişim" grubuna danışmanlık yaptığı öne sürülen CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'e verdiği röportaj, genel merkezde büyük rahatsızlık yarattı. Sav'ın, "Kılıçdaroğlu'nun görev süresi bitti" iddiasını manşet yapan Cumhuriyet'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği iddia edildi. Değişim hareketinin propaganda kanalına dönüşen Halk TV'ye para akışını kesen CHP, Kılıçdaroğlu'nu eleştiren yayınlar sebebiyle Sözcü TV'yi de hedef tahtasına oturtmuştu.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’de ’muhalif medya’ rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV’nin ardından sırada Cumhuriyet var

Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'nu yıpratmaya yönelik haberlerin ve yorumların kasıtlı olarak yapıldığını savunan genel merkez, muhalif medyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

CHP’de ’muhalif medya’ rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV’nin ardından sırada Cumhuriyet var

Bu kapsamda Halk TV skandalında olduğu gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından fonlandığı iddia edilen bazı televizyon ve yayın organlarına yönelik olarak kısa süre içerisinde yeni adımların atabileceği iddia ediliyor.

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CHP’de ’muhalif medya’ rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV’nin ardından sırada Cumhuriyet var

Genel merkez söz konusu yayın organlarıyla tüm bağlarını koparma konusunu tartışıyor.

CHP’de ’muhalif medya’ rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV’nin ardından sırada Cumhuriyet var

Geçen ay yaptığı açıklamada Sözcü TV ve Halk TV'yi "ihanet çetesi" olarak tanımlayan CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, "Parayı CHP'den alıyorlar, parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" sözüyle gündem olmuştu.

CHP’de ’muhalif medya’ rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV’nin ardından sırada Cumhuriyet var

KILIÇDAROĞLU'NUN 'CUMHURİYET' SERZENİŞİ

Erol'un sözleri genel merkez tarafından yalanlanmasına rağmen kısa süre önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den gelen itiraf, bir kez daha benzer tartışmaları alevlendirdi.

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