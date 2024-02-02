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Haberler Galeri CHP'de ortalık toz duman! Koltuk kavgası kızıştı: 4 isimden peş peşe hamle
Giriş Tarihi: 02.02.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 06:27

CHP'de ortalık toz duman! Koltuk kavgası kızıştı: 4 isimden peş peşe hamle

İzmir adayını belirleme sürecinde 3'e bölünen CHP, bu kez Çankaya için 4 cepheye ayrıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylarını seçtirebilmek için giriştiği koltuk kavgasına ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Yavaş'ın, eski mesai arkadaşı Bekir Ödemiş'i Çankaya adayı yapabilmek için baskıyı arttırdığı öğrenildi.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’de ortalık toz duman! Koltuk kavgası kızıştı: 4 isimden peş peşe hamle

Bugün gerçekleştirilecek olan Parti Meclisi (PM) toplantısında gündeme gelmesi beklenen Çankaya adaylığı, son virajda partide yeni bir iç çekişmeye daha yol açtı.

CHP’de ortalık toz duman! Koltuk kavgası kızıştı: 4 isimden peş peşe hamle

Koltuk mücadelesinin kızıştığı ilçe için tüm tarafların kendine yakın isimleri aday göstermeye çalışması, "rant kavgası" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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CHP’de ortalık toz duman! Koltuk kavgası kızıştı: 4 isimden peş peşe hamle

HERKESİN SENARYOSU BAŞKA

Özgür Özel'in bu konuda kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner'i işaret etmesi, partideki İstanbul oluşumunu ayağa kaldırdı.

CHP’de ortalık toz duman! Koltuk kavgası kızıştı: 4 isimden peş peşe hamle

İmamoğlu'nun ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci'yi desteklediği, buna ek olarak İBB'den eski mesai arkadaşı Buğra Gökçe için de nabız yokladığı iddia edildi.

CHP’de ortalık toz duman! Koltuk kavgası kızıştı: 4 isimden peş peşe hamle

Kılıçdaroğlu'nun ise kendisine en yakın isimlerden olan mevcut belediye başkanı Alper Taşdelen için lobi faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı.

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