Giriş Tarihi: 02.02.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
06:27
CHP'de ortalık toz duman! Koltuk kavgası kızıştı: 4 isimden peş peşe hamle
İzmir adayını belirleme sürecinde 3'e bölünen CHP, bu kez Çankaya için 4 cepheye ayrıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylarını seçtirebilmek için giriştiği koltuk kavgasına ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Yavaş'ın, eski mesai arkadaşı Bekir Ödemiş'i Çankaya adayı yapabilmek için baskıyı arttırdığı öğrenildi.