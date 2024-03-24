Giriş Tarihi: 24.03.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
09:01
CHP’de parti içi hesaplaşma: Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim böyle cezalandırıldı!
Bursa'da CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ile mevcut Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem arasındaki soğuk savaş devam etti. İki isim arasındaki çekişmeler, Kemal Kılıçdaroğlu ve Turgay Erdem'e yakınlığıyla bilinen eski Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz'a kadar gitti. Partide ilçe başkanlığı yapan Yılmaz'a ceza olarak 31 Mart seçimlerinde sandık müşahitliği görevi verildi!