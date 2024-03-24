CHP’de parti içi hesaplaşma: Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim böyle cezalandırıldı!

Şu unutulmasın ki; ben bir CHP'liyim. Örgütte birçok seçim süreci yönetmiş, yaklaşık 4 yıl İlçe Başkanlığı yapmış bir kişiye bugün Sandık Müşahidi olarak ihtiyaç varsa herhangi bir sitemim olmaz" diyerek görevi kabul ettiğini duyurdu.