CHP’de kirli oyun deşifre oldu, kriz patladı! PKK elebaşı talimat verdi, DEM’lendiler

"İMAMOĞLU-ÖZEL'İN ÖNERİSİ İLE UZLAŞI ADAYIYIM"

CHP Esenyurt adayı Ahmet Özer, katıldığı bir canlı yayında, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu, "CHP bana bir adaylık önerdi. Sayın Özgür Özel ve Sayın Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu İBB adayıydı onunla Beylikdüzü'nde başlayan bir yol arkadaşlığımız vardı. Bir kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana böyle bir öneri yapıldığında da seve seve kabul ettim." dedi.