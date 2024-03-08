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Haberler Galeri CHP’de kirli oyun deşifre oldu, kriz patladı! PKK elebaşı talimat verdi, DEM’lendiler
Giriş Tarihi: 08.03.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 12:59

CHP’de kirli oyun deşifre oldu, kriz patladı! PKK elebaşı talimat verdi, DEM’lendiler

CHP ve Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için "kent uzlaşısı" adı altında İstanbul özelinde ittifak yaptı. Kirli ittifakın ilk adımı olarak CHP Esenyurt adayını değiştirdi, "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer, aday gösterildi. DEM Parti ise 22 ilçede aday göstermedi. Gazeteci-yazar Murat Özer, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, "Kent uzlaşısı" ifadesinin ilk olarak PKK elebaşlarından Mustafa Karasu tarafından dile getirildiğini belirterek, "PKK elebaşı Karasu 'Kent uzlaşısını harekete geçireceksiniz' dedi. Hem DEM'lilere hem de CHP'lilere parmak sallayarak söyledi. Bu yüzden kent uzlaşısı değil, PKK'nın talimatıyla yapılmış bir uzlaşıdan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP’de kirli oyun deşifre oldu, kriz patladı! PKK elebaşı talimat verdi, DEM’lendiler

Yerel seçimler öncesi terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "Kent uzlaşısı" adı altında ittifak yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Esenyurt adayını değiştirdi ve "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer'i aday gösterdi.

CHP’de kirli oyun deşifre oldu, kriz patladı! PKK elebaşı talimat verdi, DEM’lendiler

DEM parti ise İstanbul'da 22 ilçede aday göstermeyeceğini açıkladı. Söz konusu ilçelerde CHP'nin adayını destekleme kararı alındı.

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CHP’de kirli oyun deşifre oldu, kriz patladı! PKK elebaşı talimat verdi, DEM’lendiler

"İMAMOĞLU-ÖZEL'İN ÖNERİSİ İLE UZLAŞI ADAYIYIM"

CHP Esenyurt adayı Ahmet Özer, katıldığı bir canlı yayında, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu, "CHP bana bir adaylık önerdi. Sayın Özgür Özel ve Sayın Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu İBB adayıydı onunla Beylikdüzü'nde başlayan bir yol arkadaşlığımız vardı. Bir kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana böyle bir öneri yapıldığında da seve seve kabul ettim." dedi.

CHP’de kirli oyun deşifre oldu, kriz patladı! PKK elebaşı talimat verdi, DEM’lendiler

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, CHP ve DEM'in terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun talimatı sonrası ittifak yapma kararı aldığı ortaya çıktı.

CHP’de kirli oyun deşifre oldu, kriz patladı! PKK elebaşı talimat verdi, DEM’lendiler

KANDİL'DEN TALİMAT GELDİ, CHP DEM'LENDİ!

A Haber canlı yayınına konuk olan Gazeteci-Yazar Murat Özer, "Kent uzlaşısı" ifadesini ilk olarak terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun söylediğine dikkat çekti.

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