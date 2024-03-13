CHP’deki kirli para trafiği skandalında flaş gelişme! CHP’nin eski avukatı: Burada yasa dışı bir iş var

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, kendisini yöneltilen sorulara şu şekilde yanıt verdi:

Bu paranın kaynağı ne, nereden geliyor?

2021 Mayıs ayına kadar CHP'nin avukatlığını yaptım. O tarihe kadar da bu tür gayrimenkul alım satım işleriyle de bilfiil ilgilendim. Bunların hepsi belgelidir, noter evraklarıyla sabittir.

O tarihte Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde il binası alma talebinde bulundu. O dönemde de partinin idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Bülent Kuşoğlu'ydu.

Genel Merkez bu tür alım satım faaliyetlerini çok hassasiyetle irdeleyen bir süreç gütmekteydi. Benim bulunduğum dönemde öyleydi.

Bu gelen evrakları, belgeleri hukukçu olmamız hasebiyle partide o dönem 3 avukat arkadaş vardı. İncelenmemiz istendi. Alınacak gayrimenkul üzerinde bir sıkıntı var mı, şerh var mı, hukuki bir mağduriyet süreci olabilir mi? Bunları değerlendirdik, buna ilişkin raporumuzu verdik.

Alım satımında bir sıkıntı olmayacağı yönünde…