Giriş Tarihi: 18.03.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
15:39
CHP’den İGDAŞ’ta vurgun! 300’den fazla kiralık araca servet ödemişler: Tam 147 milyon…
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her fırsatta 'israfı bitirdik' algısına imza attı. Ancak yerel seçime az bir süre kala yaptığı vurgun ortaya çıktı. İmamoğlu döneminde İGDAŞ Genel Müdürü olan ve Eyüpsultan Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Bülent Özmen'in istifa etmeden önce 300'e yakın kiralık araç aldığı ortaya çıktı. Giderayak yapılan vurgunun tutarı ise tam 147 milyon liraydı!