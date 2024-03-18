CHP’den İGDAŞ’ta vurgun! 300’den fazla kiralık araca servet ödemişler: Tam 147 milyon…

ARABALARI KİRALAYIP İSTİFA ETTİ!

Kiralamanın 1 Aralık 2023'te başladığı, Özmen'in piyasa değeri 2 milyon lira olan kamyonet için 3 aylık kira bedeli olarak KDV ile birlikte 2 milyon 880 bin lira ödediği vurgulandı. Özmen, bir gün sonra 2 Aralık'ta adaylık için İGDAŞ'tan istifa ederken bu şekilde oluşturulan kazancın 31 Mart yerel seçimleri için kullanıldığı iddiası ortaya atıldı.