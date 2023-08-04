Giriş Tarihi: 04.08.2023 06:50
Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
06:52
CHP’li başkandan akılalmaz uygulama! Uzmanlar uyardı: ‘Patlama riski var’
Bilecik'te her yanı kaplayan kanalizasyon kokusu kentin kabusu oldu. CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı çözümü rögar kapaklarının altına naylon sermekte buldu. Ancak uzmanlar bunun başka bir felakete yol açabileceğini, hava almayan kanalizasyon hattında gaz birikmesi sonucu patlama riski oluşacağını belirtiyor. Daha önce de Aydın Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon bacalarını çuvalla kapatmıştı.