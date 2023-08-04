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Haberler Galeri CHP’li başkandan akılalmaz uygulama! Uzmanlar uyardı: ‘Patlama riski var’
Giriş Tarihi: 04.08.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 06:52

CHP’li başkandan akılalmaz uygulama! Uzmanlar uyardı: ‘Patlama riski var’

Bilecik'te her yanı kaplayan kanalizasyon kokusu kentin kabusu oldu. CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı çözümü rögar kapaklarının altına naylon sermekte buldu. Ancak uzmanlar bunun başka bir felakete yol açabileceğini, hava almayan kanalizasyon hattında gaz birikmesi sonucu patlama riski oluşacağını belirtiyor. Daha önce de Aydın Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon bacalarını çuvalla kapatmıştı.

MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’li başkandan akılalmaz uygulama! Uzmanlar uyardı: ‘Patlama riski var’

Bir süre önce kentin merkezinde alt yapı ve kanalizasyon yenileme çalışmaları başlatan Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, binlerce liraya mal olan çalışmaların tamamlandığını ve Bilecik'te istenmeyen görüntülerin sona erdiğini söyledi.

CHP’li başkandan akılalmaz uygulama! Uzmanlar uyardı: ‘Patlama riski var’

Subaşı'nın verdiği alt yapı müjdesinin üzerinden sadece 3 ay geçerken, sözde yenilenen kanalizasyon hattından şehrin dört bir yanına lağım kokuları yayılmaya başladı.

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CHP’li başkandan akılalmaz uygulama! Uzmanlar uyardı: ‘Patlama riski var’

Sıcak havaların da etkisiyle insan sağlığını tehdit eden olay karşısında vatandaşlar tepki gösterirken, CHP'li Başkan akıllara durgunluk veren bir çözüm buldu.

CHP’li başkandan akılalmaz uygulama! Uzmanlar uyardı: ‘Patlama riski var’

RÖGAR KAPAKLARI TEK TEK NAYLONLA KAPATILDI

CHP'li Subaşı'nın talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin birçok noktasında kötü koku salan rögar kapaklarını açarak altına kalın naylonlar serdi.

CHP’li başkandan akılalmaz uygulama! Uzmanlar uyardı: ‘Patlama riski var’

Bu yöntemle lağım kokusuna engel olmaya çalışan Başkan Subaşı, kanalizasyon hattında gaz birikmesine neden olarak Bileciklileri bir başka felaketle yüz yüze bıraktı.

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