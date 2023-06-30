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Haberler Galeri CHP'li başkandan bir skandal daha! Halkın olanı halka parayla sattı
Giriş Tarihi: 30.06.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 07:30

CHP'li başkandan bir skandal daha! Halkın olanı halka parayla sattı

Tekirdağ'da, depremzedeleri kaldıkları otelden atmakla gündeme gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şimdi de ı Muratlı İnanlı Çeşmesi Mesire Alanını, kiraya verdi. Vatandaşlar, daha önce ücretsiz kullandıkları mesire alanına, şimdi 10 TL ödeyerek girebiliyor. Albayrak, mesire alanındaki fidanlar da dahil sayısız ağacı kestirerek çocuk parkı ve içkili lokanta yapmıştı.

Murat ÜRTEKİN
CHP’li başkandan bir skandal daha! Halkın olanı halka parayla sattı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, daha depremzede haberinin yankıları bitmeden, bir skandalın daha mimarı oldu.

CHP’li başkandan bir skandal daha! Halkın olanı halka parayla sattı

Gezi protestolarında genel başkanına yakın görünmek için her yerde ağaç kesilmesine karşı görünmeye çalışan Albayrak, göreve gelir gelmez Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi 600 yıllık çınarı kestirmiş ardından Muratlı İnanlı Çeşmesi mesire alanındaki taze fidanlar da dahil olmak üzere sayısız ağacı keserek çocuk parkı ve içkili lokanta yapmıştı.

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CHP’li başkandan bir skandal daha! Halkın olanı halka parayla sattı

Belediye bünyesinde çalıştıramadığı lokantayı işletemeyince defalarca kiraya vermiş fakat yüksek kira bedeli nedeniyle ihaleyi alanlar hep bırakmıştı.

CHP’li başkandan bir skandal daha! Halkın olanı halka parayla sattı

ÇAREYİ MESİRE ALANINI KİRAYA VERMEKTE BULDU.
Bu yere talip çıkmayınca, çareyi, halkın yüzlerce yıldır kullandığı mesire alanını da lokantayla birlikte ihaleye katmakta buldu.

CHP’li başkandan bir skandal daha! Halkın olanı halka parayla sattı

HALKTAN PARALI MESİRE ALANINA TEPKİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ağaçları keserek piknik masası ve beton barbeküleri de koyduğu alanın kendi kiralık bölgeleri olduğunu söyleyen işletme sahibi, her girenden kişi başı 10 lira almaya başladı (10 yaş üzeri çocuklar da dahil) Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "biz yıllardır bu mesire alanını kullanıyorduk.

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