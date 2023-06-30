CHP’li başkandan bir skandal daha! Halkın olanı halka parayla sattı

HALKTAN PARALI MESİRE ALANINA TEPKİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ağaçları keserek piknik masası ve beton barbeküleri de koyduğu alanın kendi kiralık bölgeleri olduğunu söyleyen işletme sahibi, her girenden kişi başı 10 lira almaya başladı (10 yaş üzeri çocuklar da dahil) Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "biz yıllardır bu mesire alanını kullanıyorduk.



