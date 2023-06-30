Giriş Tarihi: 30.06.2023 07:28
Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
07:30
CHP'li başkandan bir skandal daha! Halkın olanı halka parayla sattı
Tekirdağ'da, depremzedeleri kaldıkları otelden atmakla gündeme gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şimdi de ı Muratlı İnanlı Çeşmesi Mesire Alanını, kiraya verdi. Vatandaşlar, daha önce ücretsiz kullandıkları mesire alanına, şimdi 10 TL ödeyerek girebiliyor. Albayrak, mesire alanındaki fidanlar da dahil sayısız ağacı kestirerek çocuk parkı ve içkili lokanta yapmıştı.