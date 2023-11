Giriş Tarihi: 12.11.2023 06:13 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 06:13

CHP'li belediyeden Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un asansör firmasına jest! Yalnızca Esenyurt’tan 1.5 milyar liralık rant

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin, eski CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un sahibi olduğu belirtilen AND Asansör bakım firmasıyla çalıştığı ortaya çıktı. AND firmasının 40 bin asansörlü konut bulunan Esenyurt'ta tek yetkili firma olarak yalnızca periyodik bakımlardan 5 yılda 1.5 milyar lira gelir elde ettiği tespit edildi. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş, 2019 yerel seçimlerinde yönetimin CHP'ye geçmesiyle birlikte tüm asansörlerin bakımını yapan firmanın değiştirildiğini belirterek, Tuncay Özkan'ın bizzat belediyeye geldiğini ve kendisiyle anılan AND Asansör ile sözleşme yapılmasını istediğini, gizli kapaklı sözleşme yapıp belediyeden ayrıldığını söyledi.