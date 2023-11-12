CHP’li belediyeden Tuncay Özkan ve Engin Özkoç’un asansör firmasına jest! Yalnızca Esenyurt’tan 1.5 milyar liralık rant

Karakaş, AND Asansör'ün yıllık 250-300 milyon, 5 yıllık sürede ise 1.5 milyar lira gibi devasa bir geliri yalnızca Esenyurt Belediyesi'nden elde ettiğini belirterek, "Bu durum CHP'li belediyelerde ilgili kişilerin zorla asansör bakımında tekelleştiğini gösteriyor. İstanbul'da CHP'li 14 belediye var. 5 yılda sadece İstanbul'daki CHP'li belediyelerden 25 milyar lira gibi akıl almaz bir gelir elde ediliyor.

Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş