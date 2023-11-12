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Haberler Galeri CHP'li belediyeden Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un asansör firmasına jest! Yalnızca Esenyurt’tan 1.5 milyar liralık rant
Giriş Tarihi: 12.11.2023 06:13 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 06:13

CHP'li belediyeden Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un asansör firmasına jest! Yalnızca Esenyurt’tan 1.5 milyar liralık rant

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin, eski CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un sahibi olduğu belirtilen AND Asansör bakım firmasıyla çalıştığı ortaya çıktı. AND firmasının 40 bin asansörlü konut bulunan Esenyurt'ta tek yetkili firma olarak yalnızca periyodik bakımlardan 5 yılda 1.5 milyar lira gelir elde ettiği tespit edildi. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş, 2019 yerel seçimlerinde yönetimin CHP'ye geçmesiyle birlikte tüm asansörlerin bakımını yapan firmanın değiştirildiğini belirterek, Tuncay Özkan'ın bizzat belediyeye geldiğini ve kendisiyle anılan AND Asansör ile sözleşme yapılmasını istediğini, gizli kapaklı sözleşme yapıp belediyeden ayrıldığını söyledi.

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CHP’li belediyeden Tuncay Özkan ve Engin Özkoç’un asansör firmasına jest! Yalnızca Esenyurt’tan 1.5 milyar liralık rant

Belediye Başkanı'nın bu sözleşmeyi yapabilmesi için Meclis'ten yetki alması gerektiğine dikkat çeken Gazanfer Karakaş; sözleşmeyi öğrenince duruma mahkeme yoluyla itiraz etmelerinin üzerine Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un, konuyu Meclis gündemine getirdiğini kaydetti.

CHP’li belediyeden Tuncay Özkan ve Engin Özkoç’un asansör firmasına jest! Yalnızca Esenyurt’tan 1.5 milyar liralık rant

Meclis'in sözleşme yetkisi verdiğini belirten Karakaş; "Yasa gereği belediye, sözleşme yaptığı firmadan yüzde 1 ila 10 arasında pay alması gerekiyor. Bunlar kendilerince yaptığı sözleşmede bunu en alt seviyeden gerçekleştirmiş.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt

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CHP’li belediyeden Tuncay Özkan ve Engin Özkoç’un asansör firmasına jest! Yalnızca Esenyurt’tan 1.5 milyar liralık rant

Meclis'te yetkiyi verirken belediyenin alacağı payı en üst seviye olan yüzde 10'dan yapılması şartı getirdik. Sözleşme yaptılar ancak sözleşmeyi Meclis'e göndermediler. Köşe bucak sözleşmeyi kaçırıyor. Şu anda dava açıldı ve yargılanıyorlar" dedi.

CHP’li belediyeden Tuncay Özkan ve Engin Özkoç’un asansör firmasına jest! Yalnızca Esenyurt’tan 1.5 milyar liralık rant

Karakaş, AND Asansör'ün yıllık 250-300 milyon, 5 yıllık sürede ise 1.5 milyar lira gibi devasa bir geliri yalnızca Esenyurt Belediyesi'nden elde ettiğini belirterek, "Bu durum CHP'li belediyelerde ilgili kişilerin zorla asansör bakımında tekelleştiğini gösteriyor. İstanbul'da CHP'li 14 belediye var. 5 yılda sadece İstanbul'daki CHP'li belediyelerden 25 milyar lira gibi akıl almaz bir gelir elde ediliyor.

Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş

CHP’li belediyeden Tuncay Özkan ve Engin Özkoç’un asansör firmasına jest! Yalnızca Esenyurt’tan 1.5 milyar liralık rant

Türkiye geneline bakıldığında gelirin büyüklüğünü düşünmek gerekiyor. Firmanın tek gideri ise asansörlerin denetimini yapan teknik ekip ve araç kiralama gideri, başka hiçbir gideri söz konusu değil. Ayrıca bu firma, denetim yaptığında örneğin arızalı bandrolü yapıştırıyor ve asansörün tamir edilmesi gerektiğini sorumlu kişilere bildiriyor.

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