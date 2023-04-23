CHP’li belediyelerde büyük kriz! Kılıçdaroğlu’nun vaatleri yine havada kaldı: Binlerce işçinin maaşı ve ikramiyesi ödenmedi

Buna göre Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda emeklilere her bayram asgari ücret tutarında ikramiye verileceğini, seçimden sonra ise bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini hemen hesaplara 15 bin lira olarak yatıracağını söyledi.



