Giriş Tarihi: 23.04.2023 06:33
Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
06:37
CHP'li belediyelerde büyük kriz! Kılıçdaroğlu'nun vaatleri yine havada kaldı: Binlerce işçinin maaşı ve ikramiyesi ödenmedi
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi son viraja girilirken verdiği vaatlerin dozajını artıran ve bol keseden vaat vermeye başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilere kurban bayramında 15'er bin lira ikramiye vereceğini söylemişti. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ ve İZELMAN'a bağlı toplam 18 bin işçi mart ayında bayram öncesi ödenmesi gereken ikramiyelerini alamayınca Ramazan Bayramına buruk girdi.