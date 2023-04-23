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Haberler Galeri CHP'li belediyelerde büyük kriz! Kılıçdaroğlu'nun vaatleri yine havada kaldı: Binlerce işçinin maaşı ve ikramiyesi ödenmedi
Giriş Tarihi: 23.04.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 06:37

CHP'li belediyelerde büyük kriz! Kılıçdaroğlu'nun vaatleri yine havada kaldı: Binlerce işçinin maaşı ve ikramiyesi ödenmedi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi son viraja girilirken verdiği vaatlerin dozajını artıran ve bol keseden vaat vermeye başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilere kurban bayramında 15'er bin lira ikramiye vereceğini söylemişti. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ ve İZELMAN'a bağlı toplam 18 bin işçi mart ayında bayram öncesi ödenmesi gereken ikramiyelerini alamayınca Ramazan Bayramına buruk girdi.

Ceyhan TORLAK
CHP’li belediyelerde büyük kriz! Kılıçdaroğlu’nun vaatleri yine havada kaldı: Binlerce işçinin maaşı ve ikramiyesi ödenmedi

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine adım adım ilerlerken Cumhurbaşkanı adayları ve partiler vaatlerini art arda sıralıyor. Hükümete büyük eleştirilerin yöneltildiği muhalefette de birçok vaat sıralandı.

CHP’li belediyelerde büyük kriz! Kılıçdaroğlu’nun vaatleri yine havada kaldı: Binlerce işçinin maaşı ve ikramiyesi ödenmedi

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin emekliye her bayram verdiği ikramiyelerini eleştirerek emekliye vaadini açıkladı.

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CHP’li belediyelerde büyük kriz! Kılıçdaroğlu’nun vaatleri yine havada kaldı: Binlerce işçinin maaşı ve ikramiyesi ödenmedi

Buna göre Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda emeklilere her bayram asgari ücret tutarında ikramiye verileceğini, seçimden sonra ise bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini hemen hesaplara 15 bin lira olarak yatıracağını söyledi.

CHP’li belediyelerde büyük kriz! Kılıçdaroğlu’nun vaatleri yine havada kaldı: Binlerce işçinin maaşı ve ikramiyesi ödenmedi

Kılıçdaroğlu vaatlerini bol keseden atarken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler yarım gün iş bırakma eylemi yaptı.

CHP’li belediyelerde büyük kriz! Kılıçdaroğlu’nun vaatleri yine havada kaldı: Binlerce işçinin maaşı ve ikramiyesi ödenmedi

İstedikleri oranda zam alamayan 7 bin İZENERJİ çalışanı kentte başta yeşil alanlar olmak üzere Büyükşehir'e bağlı birçok iş kolunda çalışmaları yarım günlüğünde durdurdu.

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